Україна
Помощь для украинцев с инвалидностью — кто получит в марте

Помощь для украинцев с инвалидностью — кто получит в марте

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 08:00
Выплаты для украинцев с инвалидностью — кому предусмотрена поддержка в марте
Деньги и пожилой человек. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Весной в Украине гражданам с инвалидностью и с ограниченной мобильностью, у которых официально подтвержден статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), будет доступна финансовая помощь от общественной организации "Fight For Right" (FFR). Средства можно будет получить на аренду жилья и коммунальные услуги.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на объявление организации.

Читайте также:

Программа финпомощи для украинцев с инвалидностью

Как отмечается, проект помощи по поддержке жилищных потребностей реализует общественная организация Fight For Right совместно с Fund for Local Development (FLD) и международной гуманитарной организацией Première Urgence Internationale (PUI).

Приобщиться к нему могут граждане, которые были вынуждены покинуть Донецкую область и другие опасные регионы из-за войны, и сейчас нуждаются в финансовой поддержке на аренду и оплату коммунальных счетов, ведь многие живут во временных приютах, общежитиях, где нет надлежащих условий.

Выплаты смогут получить только лица с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.

"В рамках проекта может предоставляться финансовая помощь для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья и/или коммунальных услуг, на период до шести месяцев", — говорится в сообщении.

Какие условия участия в проекте помощи

По словам организаторов, за оформлением помощи могут обратиться украинцы с инвалидностью и граждане с ограниченной мобильностью, которые имеют:

  1. Официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  2. Документы, подтверждающие повреждение/уничтожение жилья в связи с боевыми действиями.

Для этого необходимо заполнить специальную форму для предварительного этапа отбора. Однако организаторы предупредили, что заполнение анкеты не гарантирует автоматическое получение помощи.

После этого представители организации могут позвонить к отобранным заявителям для уточнения информации и проверки поданных документов.

В случае прохождения отбора гражданам предоставят финансовую помощь в качестве компенсации за расходы, связанные с проживанием, в частности на аренду жилья и коммунальные услуги, до полугода.

Какая еще есть поддержка для людей с инвалидностью

Также украинцам доступна программа по предоставлению финпомощи на жилищно-коммунальные услуги от местных властей. В частности, такая поддержка действует в городе Днепр. Средства могут получить семьи с лицами с инвалидностью:

  • граждане с инвалидностью первой группы (недостатки зрения/психические расстройства/недостатки опорно-двигательного аппарата/инвалидность с детства);
  • граждане с инвалидностью второй группы с детства;
  • несовершеннолетние дети с инвалидностью.

За оформлением выплат украинцы могут обратиться в Департамент социальной политики горсовета при условии отсутствия субсидий или льгот.

Ранее мы писали, что Агентство ООН по делам в городе Николаев принимает заявки на предоставление финансовой помощи. По правилам, выплаты предоставят тем, кто имеет низкие доходы.

Еще сообщалось, что БФ "Помогаем" регистрирует в программе помощи внутренних переселенцев. Граждане смогут получить в одном из городов по 10 800 грн.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
