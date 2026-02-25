Выплаты для украинцев с инвалидностью — кому предусмотрена поддержка в марте

Помощь для украинцев с инвалидностью — кто получит в марте
Весной в Украине гражданам с инвалидностью и с ограниченной мобильностью, у которых официально подтвержден статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), будет доступна финансовая помощь от общественной организации "Fight For Right" (FFR). Средства можно будет получить на аренду жилья и коммунальные услуги.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на объявление организации.
Программа финпомощи для украинцев с инвалидностью
Как отмечается, проект помощи по поддержке жилищных потребностей реализует общественная организация Fight For Right совместно с Fund for Local Development (FLD) и международной гуманитарной организацией Première Urgence Internationale (PUI).
Приобщиться к нему могут граждане, которые были вынуждены покинуть Донецкую область и другие опасные регионы из-за войны, и сейчас нуждаются в финансовой поддержке на аренду и оплату коммунальных счетов, ведь многие живут во временных приютах, общежитиях, где нет надлежащих условий.
Выплаты смогут получить только лица с инвалидностью и с ограниченной мобильностью.
"В рамках проекта может предоставляться финансовая помощь для покрытия расходов, связанных с проживанием, в частности на оплату аренды жилья и/или коммунальных услуг, на период до шести месяцев", — говорится в сообщении.
Какие условия участия в проекте помощи
По словам организаторов, за оформлением помощи могут обратиться украинцы с инвалидностью и граждане с ограниченной мобильностью, которые имеют:
- Официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
- Документы, подтверждающие повреждение/уничтожение жилья в связи с боевыми действиями.
Для этого необходимо заполнить специальную форму для предварительного этапа отбора. Однако организаторы предупредили, что заполнение анкеты не гарантирует автоматическое получение помощи.
После этого представители организации могут позвонить к отобранным заявителям для уточнения информации и проверки поданных документов.
В случае прохождения отбора гражданам предоставят финансовую помощь в качестве компенсации за расходы, связанные с проживанием, в частности на аренду жилья и коммунальные услуги, до полугода.
Какая еще есть поддержка для людей с инвалидностью
Также украинцам доступна программа по предоставлению финпомощи на жилищно-коммунальные услуги от местных властей. В частности, такая поддержка действует в городе Днепр. Средства могут получить семьи с лицами с инвалидностью:
- граждане с инвалидностью первой группы (недостатки зрения/психические расстройства/недостатки опорно-двигательного аппарата/инвалидность с детства);
- граждане с инвалидностью второй группы с детства;
- несовершеннолетние дети с инвалидностью.
За оформлением выплат украинцы могут обратиться в Департамент социальной политики горсовета при условии отсутствия субсидий или льгот.
Ранее мы писали, что Агентство ООН по делам в городе Николаев принимает заявки на предоставление финансовой помощи. По правилам, выплаты предоставят тем, кто имеет низкие доходы.
Еще сообщалось, что БФ "Помогаем" регистрирует в программе помощи внутренних переселенцев. Граждане смогут получить в одном из городов по 10 800 грн.
Читайте Новини.LIVE!