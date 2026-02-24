Выплаты от Агентства ООН — кто может получить из семей с низкими доходами

Женщина и мужчина преклонного возраста и деньги. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В конце зимы Агентство по делам беженцев открыло электронную очередь для записи в свой офис в Николаеве на получение финансовой помощи. Условия программы предполагают, что обратиться могут семьи с низким уровнем доходов, которые соответствуют хотя бы одному критерию уязвимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителей организации, информируют Новини.LIVE.

Условия предоставления помощи от Агентства ООН

Как отмечается, обратиться за помощью в офис Агентства ООН по делам беженцев могут жители Николаева при соблюдении определенных условий. Заявку смогут подать семьи с двумя статусами:

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) (эвакуировались в течение последних шести месяцев в пределах Украины); Люди, которые вернулись в Украину после вынужденного выезда в другую страну из-за военных действий.

Такая финансовая поддержка доступна только в случае:

доход претендентов меньше суммы в 6318 грн на человека;

заявители имеют один из критериев уязвимости;

не были включены в программу помощи УВКБ ООН три предыдущих месяца;

не получали денежную помощь от других организаций за последние три месяца.

Среди критериев уязвимости:

в семье есть только один из родителей (отец или мать) с одним или более несовершеннолетними детьми или с лицами пожилого возраста (55 лет и выше);

семью возглавляет один одинокий или несколько одиноких граждан пожилого возраста (55 лет и выше) или лицо пожилого возраста с детьми в возрасте не более 18 лет;

семья, где есть один или несколько человек с особыми потребностями. А именно: инвалидность, хронические болезни.

Правила регистрации в программе помощи

Для предварительной регистрации на денежную помощь в г. Николаев от Агентства ООН необходимо подать заявку на электронную очередь.

Организаторы предупреждают, что заполнение анкеты не равно регистрации.

"С теми, кто соответствует описанным условиям мы дополнительно свяжемся по телефону для приглашения. Если с Вами не связались — Вы не соответствуете описанным ниже условиям регистрации", — добавили в пресс-службе.

Какая еще помощь доступна украинцам зимой

Также в конце зимы БФ "Право на защиту" окажет финансовую помощь в нескольких регионах, в частности Днепропетровском. Речь идет о сумме в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период для каждого члена семьи.

К участию в программе приглашаются исключительно те украинцы, которые попали в трудное жизненное положение.

Правила регистрации в проекте "Консорциум Реагирования" обнародованы на портале организации.

Ранее мы писали, БФ "Помагаем" принимает заявки на финпомощь для внутренних переселенцев в одном из городов. По программе, гражданам предоставят по 10 800 грн для каждого в семье.

Еще сообщалось, что в одной из областей реализуют проект при финподдержке Соединенных Штатов. В БФ "Право на защиту" принимают заявки от ряда групп граждан.