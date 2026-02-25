Виплати для людей з інвалідністю в Україні — кому передбачена підтримка з 1 березня

Гроші та людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року українці з інвалідністю та з обмеженою мобільністю, які мають офіційно підтверджений статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), зможуть отримати фінансову допомогу від громадської організації "Fight For Right" (FFR). Виплати нададуть на оплату оренди житла та комунальних послуг.

Програма фіндопомоги для українців з інвалідністю

Як зазначається, проєкт допомоги з підтримки житлових потреб реалізує громадська організація Fight For Right спільно з Fund for Local Development (FLD) та міжнародною гуманітарною організацією Première Urgence Internationale (PUI).

Долучитися до нього можуть громадяни, які були змушені залишити Донецьку область та інші небезпечні регіони через війну, і нині потребують фінансової підтримки на оренду та сплату комунальних рахунків, адже багато хто живе в тимчасових притулках, гуртожитках, де немає належних умов.

Виплати зможуть отримати тільки особи з інвалідністю та з обмеженою мобільністю.

"У межах проєкту може надаватися фінансова допомога для покриття витрат, пов'язаних з проживанням, зокрема на оплату оренди житла та/або комунальних послуг, на період до шести місяців", — йдеться у повідомленні.

Які умови участі у проєкті допомоги

За словами організаторів, за оформленням допомоги можуть звернутися українці з інвалідністю та громадяни з обмеженою мобільністю, які мають:

Офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Документи, що підтверджують пошкодження/знищення житла у зв'язку з бойовими діями.

Для цього необхідно заповнити спеціальну форму для попереднього етапу відбору. Однак організатори попередили, що заповнення анкети не гарантує автоматичне отримання допомоги.

Після цього представники організації можуть зателефонувати до відібраних заявників для уточнення інформації та перевірки поданих документів.

У разі проходження відбору громадянам нададуть фінансову допомогу як компенсацію за витрати, що пов'язані з проживанням, зокрема на оренду житла та комунальні послуги, до пів року.

Яка ще є підтримка для людей з інвалідністю

Також українцям доступна програма з надання фіндопомоги на житлово-комунальні послуги від місцевої влади. Зокрема, така підтримка діє у місті Дніпро. Кошти можуть отримати родини з особами з інвалідністю:

громадяни з інвалідністю першої групи (вади зору/психічні розлади/вади опорно-рухового апарату/інвалідність з дитинства);

громадяни з інвалідністю другої групи з дитинства;

неповнолітні діти з інвалідністю.

За оформленням виплат українці можуть звернутися до Департаменту соціальної політики міськради за умови відсутності субсидій чи пільг.

