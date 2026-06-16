Новые гранты и денежная помощь: украинцам предлагают тысячи долларов на развитие бизнеса

Мужчина держит овощи с огорода, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Жители одной из общин Николаевской области смогут получить денежную помощь в размере 400 долларов, или 17,7 тысяч гривен. Средства будут выделяться на развитие приусадебного хозяйства, а предпринимателям отдельно предлагают гранты до 20 тысяч долларов.

Об этом сообщила благотворительная организация "Щедрик", передает Новини.LIVE.

Кто оказывает помощь

БО "Щедрик" совместно с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP) запускает проект "Поддержка раннего восстановления в сельской местности".

Украинцы, которые пройдут отбор, получат единовременную выплату в размере 400 долларов (то есть около 17 700 гривен).

На что можно потратить средства

Помощь будет предоставляться на развитие мелкого сельского хозяйства.

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Речь идет о следующих направлениях:

выращивание овощей и фруктов на приусадебных участках;

огородничество и земледелие;

обустройство или развитие теплиц;

содержание свиней, птицы и крупного рогатого скота;

закупка кормов и другие нужды в сфере животноводства.

На первом этапе проект запускают на территории Снигуровской общины. Но со временем географию программы могут расширить и на другие общины региона.

Кто может подать заявку

Подать заявку могут украинцы, которые уже имеют опыт работы на земле или искреннее желание заниматься сельским хозяйством. Главное условие — семья должна соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости.

Речь идет о:

одиноких родителях;

людях с инвалидностью;

гражданах в возрасте от 60 лет;

многодетных семьях;

малообеспеченных семьях;

внутренне перемещенных лицах.

Также кандидаты должны фактически проживать в селах или поселках, участвующих в проекте, иметь возможность вести приусадебное хозяйство или быть готовыми пройти обучение.

Гранты для бизнеса

Параллельно организаторы подготовили программу поддержки бизнеса, работающего в продовольственной сфере.

Принять участие смогут предприниматели, которые работают или планируют работать в Снигуровской, Шевченковской, Широковской, Заводской и Березнегуватской общинах Николаевской области.

Предусмотрено несколько видов поддержки:

гранты от 1 500 до 5 000 долларов США для развития бизнеса или запуска собственного дела;

грант в размере 20 000 долларов США для действующих предприятий в сфере производства и переработки продуктов питания;

тепличные комплекты площадью от 90 квадратных метров для выращивания овощей и фруктов.

Подробные условия участия и ссылки на регистрационные формы организаторы опубликуют в ближайшее время в социальных сетях и местных информационных каналах.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам помогут подготовиться к зиме. Некоторые жители прифронтовых территорий могут получить 10 тысяч гривен на твердое топливо. Деньги раздадут уязвимым категориям. Подавать документы на выплаты можно до середины октября 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, как получить средства на развитие бизнеса. В июне в четырёх регионах стартует грантовая помощь от благотворителей. Предприниматели могут получить более 2 600 долларов. Отдельно предлагаются гранты на восстановление и развитие после войны.