Нові гранти та грошова допомога: українцям пропонують тисячі доларів на розвиток справи

Чоловік тримає овочі з городу, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Жителі однієї з громад Миколаївської області зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 400 доларів, або 17,7 тисячі гривень. Кошти надаватимуть для розвитку присадибного господарства, а підприємцям окремо пропонують гранти до 20 тисяч доларів.

Про це повідомила благодійна організація "Щедрик", передає Новини.LIVE.

Хто надає допомогу

БО "Щедрик" спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) запускає проєкт "Підтримка раннього відновлення в сільській місцевості".

Українці, які пройдуть відбір, отримають одноразову виплату 400 доларів (тобто близько 17 700 гривень).

На що можна витратити кошти

Допомогу надаватимуть для розвитку невеликого сільського господарства.

Йдеться про такі напрямки:

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вирощування овочів та фруктів на присадибних ділянках;

городництво та землеробство;

облаштування або розвиток теплиць;

утримання свиней, птиці та великої рогатої худоби;

закупівлю кормів та інші потреби у сфері тваринництва.

На першому етапі проєкт запускають на території Снігурівської громади. Але з часом географію програми можуть розширити і на інші громади регіону.

Хто може подати заявку

Подати заявку можуть українці, які вже мають досвід роботи на землі або щире бажання займатися сільським господарством. Головна умова — родина має підпадати хоча б під один із критеріїв вразливості.

Йдеться про:

одиноких батьків;

людей з інвалідністю;

громадян віком від 60 років;

багатодітні родини;

малозабезпечені сім'ї;

внутрішньо переміщених осіб.

Також кандидати повинні фактично мешкати в селах чи селищах, які беруть участь у проєкті, мати можливість вести присадибне господарство або бути готовими пройти навчання.

Гранти для бізнесу

Паралельно організатори підготували програму підтримки бізнесу, що працює у продовольчій сфері.

Долучитися зможуть підприємці, які працюють або планують працювати у Снігурівській, Шевченківській, Широківській, Заводській та Березнегуватській громадах Миколаївської області.

Передбачено кілька видів підтримки:

гранти від 1 500 до 5 000 доларів США для розвитку бізнесу або запуску власної справи;

грант у розмірі 20 000 доларів США для діючих підприємств у сфері виробництва та переробки продуктів харчування;

тепличні комплекти площею від 90 квадратних метрів для вирощування овочів і фруктів.

Детальні умови участі, умови відбору та посилання на реєстраційні форми організатори оприлюднять найближчим часом у соціальних мережах та місцевих інформаційних каналах.

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