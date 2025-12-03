Выплаты для уязвимых категорий украинцев — где предоставляют помощь в 11 тыс. грн

Взрослые с детьми. Фото: AFP

В декабре 2025 года жители еще одного города получили возможность зарегистрироваться на оформление многоцелевой финансовой помощи в размере почти 11 тыс. грн. Заявки на выплаты принимает благотворительный фонд "Право на защиту".

Об этом говорится в сообщении организаторов в Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Условия предоставления денежной помощи

Заявки на "Денежную помощь от УВКБ ООН" через офис "Право на защиту" принимают от жителей города Николаев. Она рассчитана на следующие группы населения:

Внутренне перемещенных лиц (с перемещением до шести месяцев по стране) и которые не имели финпомощи ранее; Людей, которые вернулись домой после вынужденного перемещения за границу из-за войны, и не имели помощи от организаций; Граждан, которые вернулись на свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения по стране из-за войны от 24.02.2022 года, и не имели подобную денежную помощь.

Обратиться за помощью могут семьи:

имеющие доход ниже 6318 грн на одного человека;

относятся к уязвимым категориям (неполные семьи с детьми в возрасте до 18 лет или с гражданами пожилого возраста от 55 лет, семьи, которые возглавляют одинокие лица старшего возраста и имеют детей до 18 лет, семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями).

Как происходит регистрация в Николаеве

Если жители Николаева соответствуют вышеуказанным условиям, то могут подавать заявки на "Денежную помощь от УВКБ ООН" для регистрации в электронной очереди, заполнив специальную анкету.

После записи граждан, которые будут отобраны, пригласят в офис по адресу просп. Мира, 54В, корпус 2.

Детали можно узнать по номеру горячей линии УВКБ ООН: 0 800 307 711.

Ранее мы писали, что на Сумщине открыли регистрацию на твердое топливо и финпомощь. Ее предоставят только уязвимым группам граждан.

Еще сообщалось, что UNHCR принимает заявки на помощь в 10,8 тыс. грн. Деньги смогут получить только две категории граждан.