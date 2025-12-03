Выплаты на покупку дров — где стартовала программа зимней поддержки

Денежная помощь на покупку дров — где доступна зимняя поддержка
В одной из украинских областей, регулярно подвергающейся российским обстрелам, стартовала регистрация на твердое топливо и целевую денежную помощь. Речь идет о реализации программы поддержки благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".
Новини.LIVE рассказывают, где и кому станут доступны выплаты зимой.
Что известно о программе зимней поддержки
Получить твердое топливо для отопления домов, а также целевую денежную помощь для закупки дров и угля в зимний период, смогут жители Сумщины.
БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" принимает заявки на оказание помощи в рамках проекта "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых громадах Сумской области".
Соответствующий проект призван помочь жителям региона, постоянно страдающим от атак РФ, подготовиться к новому отопительному сезону, получив ресурсы для тепла и стабильности.
Ожидается, что в зависимости от потребностей, будут предоставлены на выбор два вида поддержки:
- Твердое топливо для самостоятельного обогрева домов тем, у кого нет централизованного отопления;
- Финансовая помощь, которую разрешается использовать исключительно на приобретение твердого топлива.
Кто сможет присоединиться к программе
По данным организаторов, регистрацию уже открыли для жителей прифронтовых и пострадавших от российской агрессии громад. Приоритетно помощь предоставят уязвимым категориям населения, в частности домохозяйствам, которые имеют:
- пожилых людей (от 60 лет);
- граждан с инвалидностью;
- одиноких матерей/родителей;
- более чем трое детей;
- детей до трех лет;
- низкие доходы или их отсутствие.
Информация о датах и графиках регистраций будет опубликована на официальных страницах отдельных громад в Сумской области.
"Этот проект финансируется Гуманитарным фондом для Украины (Управление ООН по координации гуманитарных дел/OCHA Ukraine) и реализуется БО БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" в сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией (Polska Akcja Humanitarna (PAH)", — добавили организаторы.
Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine открыло регистрацию на финпомощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты предусмотрены только для двух категорий граждан.
Также мы рассказывали, что предприниматели могут получить помощь от МОМ. На развитие дела можно оформить до 20 тыс. долларов в трех регионах.
Читайте Новини.LIVE!