Главная Финансы Денежная помощь на покупку дров — где доступна зимняя поддержка

Денежная помощь на покупку дров — где доступна зимняя поддержка

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 11:03
Выплаты на покупку дров — где стартовала программа зимней поддержки
Человек держит дрова. Фото: Freepik

В одной из украинских областей, регулярно подвергающейся российским обстрелам, стартовала регистрация на твердое топливо и целевую денежную помощь. Речь идет о реализации программы поддержки благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез".

Новини.LIVE рассказывают, где и кому станут доступны выплаты зимой.

Читайте также:

Что известно о программе зимней поддержки

Получить твердое топливо для отопления домов, а также целевую денежную помощь для закупки дров и угля в зимний период, смогут жители Сумщины.

БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" принимает заявки на оказание помощи в рамках проекта "Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых громадах Сумской области".

Соответствующий проект призван помочь жителям региона, постоянно страдающим от атак РФ, подготовиться к новому отопительному сезону, получив ресурсы для тепла и стабильности.

Ожидается, что в зависимости от потребностей, будут предоставлены на выбор два вида поддержки:

  1. Твердое топливо для самостоятельного обогрева домов тем, у кого нет централизованного отопления;
  2. Финансовая помощь, которую разрешается использовать исключительно на приобретение твердого топлива.

Кто сможет присоединиться к программе

По данным организаторов, регистрацию уже открыли для жителей прифронтовых и пострадавших от российской агрессии громад. Приоритетно помощь предоставят уязвимым категориям населения, в частности домохозяйствам, которые имеют:

  • пожилых людей (от 60 лет);
  • граждан с инвалидностью;
  • одиноких матерей/родителей;
  • более чем трое детей;
  • детей до трех лет;
  • низкие доходы или их отсутствие.

Информация о датах и графиках регистраций будет опубликована на официальных страницах отдельных громад в Сумской области.

"Этот проект финансируется Гуманитарным фондом для Украины (Управление ООН по координации гуманитарных дел/OCHA Ukraine) и реализуется БО БФ "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" в сотрудничестве с Польской Гуманитарной Акцией (Polska Akcja Humanitarna (PAH)", — добавили организаторы.

Ранее мы писали, что UNHCR Ukraine открыло регистрацию на финпомощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты предусмотрены только для двух категорий граждан.

Также мы рассказывали, что предприниматели могут получить помощь от МОМ. На развитие дела можно оформить до 20 тыс. долларов в трех регионах.

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
