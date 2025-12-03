Виплати для вразливих категорій українців — де надають допомогу в 11 тис. грн

Дорослі з дітьми. Фото: AFP

У грудні 2025 року жителі ще одного міста отримали можливість зареєструватися на оформлення багатоцільової фінансової допомоги у розмірі майже 11 тис. грн. Заявки на виплати приймає благодійний фонд "Право на захист".

Про це йдеться у повідомленні організаторів у Telegram-каналі.

Умови надання грошової допомоги

Заявки на "Грошову допомогу від УВКБ ООН" через офіс "Право на захист" приймають від жителів міста Миколаїв. Вона розрахована на такі групи населення:

Внутрішньо переміщених осіб (з переміщенням до шести місяців по країні) та які не мали фіндопомоги раніше; Людей, які повернулися додому після вимушеного переміщення за кордон через війну, та не мали допомогу від організацій; Громадян, котрі повернулися на свої місця постійного проживання після вимушеного переміщення по країні через війну від 24.02.2022 року, та не мали подібної грошової допомоги.

Звернутися за допомогою можуть родини:

які мають дохід, нижчий за 6318 грн на одну людину;

належать до вразливих категорій (неповні родини з дітьми віком до 18 років або з громадянами похилого віку від 55 років, родини, які очолюють самотні особи старшого віку і мають дітей до 18 років, родини з однією чи кількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями).

Як відбувається реєстрація у Миколаєві

Якщо жителі Миколаєва відповідають вищевказаним умовам, то можуть подавати заявки на "Грошову допомогу від УВКБ ООН" для реєстрації в електронній черзі, заповнивши спеціальну анкету.

Після запису громадян, яких буде відібрано, запросять в офіс за адресою просп. Миру, 54В, корпус 2.

Деталі можна дізнатися за номером гарячої лінії УВКБ ООН: 0 800 307 711.

