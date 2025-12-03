Выплаты от UNHCR — где в конце года можно получить 10,8 тыс. грн

Человек держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В декабре 2025 года организация UNHCR Ukraine, являющаяся представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине, принимает заявки на выплату финпомощи в размере 10,8 тыс. грн. Обращаться за поддержкой могут жители еще одного прифронтового города.

Об этом анонсировали в пресс-службе UNHCR в Telegram.

Кто и где сможет получить международную помощь

Как отмечают организаторы, финансовая помощь доступна Сумской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны РФ. На этот раз откроют регистрацию для граждан из города Шостка. Заявители должны соответствовать определенным правилам и иметь нужный пакет документов.

По условиям программы, обещают оказать финансовую поддержку тем, кто был вынужден переезжать из-за российской агрессии. Согласно правилам, каждый член домохозяйства получит по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн/три месяца).

Воспользоваться правом на финпомощь смогут только две основные группы граждан, если не имели подобной поддержки от других международных или украинских организаций за предыдущие три месяца:

Внутренние переселенцы, которые оставили собственные дома или вернулись на свое прежнее место жительства не более чем шесть месяцев назад. Беженцы, которые вернулись домой после отбытия за границу.

В связи с ограниченными финансовыми ресурсами выплаты получат исключительно уязвимые категории граждан. А именно:

семья состоит из старших только из отца или матери, которые воспитывают малолетних детей, или на содержании имеют лиц старшего возраста, от 55 лет;

домохозяйство имеет в своем составе только лиц пожилого возраста, или, если занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

семья имеет граждан, у которых имеется инвалидность или тяжелые болезни.

Средний доход на одного человека в домохозяйстве не должен быть выше 5,4 тыс. грн ежемесячно.

Как подать заявку на оформление помощи

Регистрация на финпомощь в Шостке будет доступна только один день — 4 декабря. Она может происходить только по предварительной записи по телефону. Адрес приема: ул. Свободы, 18.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Необходимо заранее подготовить такой пакет документов:

паспорт/другой документ, удостоверяющий личность гражданина;

идентификационный код;

справка внутренне перемещенного лица;

свидетельство о рождении детей/документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком;

удостоверение/медицинские справки (при наличии);

банковский номер.

В декабре 2025 года в Сумской области в дальнейшем будут работать мобильные группы для регистрации на финпомощь. За этим нужно следить в сообщениях в Telegram-канале представителей UNHCR.

