Виплати для домогосподарств: хто з українців може оформити допомогу до 31 900 грн

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року українські громадяни мають можливість долучитися до програми з надання грошової допомоги населенню на запуск бізнесу у позафермерській сфері. Виплати покликані надати захист доходам домогосподарств, які постраждали через бойові дії або переміщення.

Про те, кому передбачена можливість отримати допомогу, розповідають Новини.LIVE.

Хто може отримати фінансову допомогу влітку

Йдеться про реалізацію проєкту "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику", який розширив географію. Ініціативу втілюють у життя благодійна організація "Щедрик" та благодійний фонд "Право на захист" за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF).

У рамках проєкту громадяни, які мають ідеї для власної справи, можуть отримати кошти на її втілення. Передбачається надання грошової допомоги для домогосподарств, у яких забезпечені базові потреби, на купівлю необхідних товарів та підтримки або відновлення старих джерел доходу.

"Якщо у вас є інша бізнес-ідея або ви плануєте відновити власну справу у сфері позафермерської діяльності — заповнюйте анкету вже зараз", — йдеться у повідомленні організаторів.

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Долучитися до проєкту зможуть громадяни, які:

Упродовж останніх шести місяців перемістилися з тимчасово окупованих, прифронтових територій чи районів ведення активних бойових дій та мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи були евакуйовані; За останні останні 45 днів у родині з'явились поранені чи загиблі; Протягом попередніх 45 днів було пошкоджене житло, бізнес або втрачено можливість здійснювати самозайняту діяльність через обстріли.

Розмір грошової допомоги та як подати заявку

Зі списком громад і районів, де реалізують проєкт, та видами діяльності, на які поширюється допомога, можна дізнатися, заповнивши спеціальну анкету.

Після проходження анкетування у заявників з'явиться шанс отримати за проєктом "MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику" цільову грошову допомогу до 31 900 грн.

Водночас організатори зауважили, що гуманітарна допомога буде надана безкоштовно, проте сам факт проходження анкетування не може бути гарантією отримання коштів.

Усю надану інформацію оброблять відповідно до принципів захисту персональних даних та у підсумку ухвалять рішення про можливість надання допомоги.

Подробиці щодо відповідного проєкту можна учтонити за такими контактами:

0 800 337 845;

073 733 78 45;

099 733 78 45.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у липні жителі однієї з областей можуть отримати фіндопомогу на сільське господарство. У рамках нової програми буде надано допомогу у близько 18 000 грн. Зокрема, кошти можна буде використати на купівлю насіння, добрив, інвентарю, систем поливу та теплиць.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці отримають виплати до Дня Незалежності України у розмірі від 450 до 3 100 грн у серпні. Водночас у ПФУ відповіли, чи не скоротиться через таку одноразову виплату сума базової соцдопомоги, оскільки за правилами, деякі надходження можуть розцінюватися "доходом" та впливати на основну виплату.