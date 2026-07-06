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Главная Финансы Денежная помощь от ВПП ООН: кому гарантируют 18 000 грн

Денежная помощь от ВПП ООН: кому гарантируют 18 000 грн

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Дата публикации 6 июля 2026 13:00
Выплаты от ВПП ООН в размере 18 000 грн: как украинцам оформить помощь в июле
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года жители ряда громад одного из прифронтовых регионов смогут оформить финансовую помощь на поддержку сельского хозяйства. В рамках программы, реализуемой общественной организацией "Южная стратегия развития" и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН), граждане смогут рассчитывать на максимальную сумму помощи в размере около 18 000 грн.

Об этом говорится на странице организаторов в социальной сети Facebook, сообщает издание Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая помощь до 18 000 грн летом

Речь идет о программе, призванной поддержать граждан, занимающихся сельским хозяйством в Запорожской области.

"Открыт прием заявок на участие в проекте поддержки людей, которые хотят и могут заниматься сельским хозяйством. Отобранные участники получат целевую финансовую помощь", — говорится в сообщении.

Средства можно будет использовать исключительно на развитие сельского хозяйства:

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  • приобретение семян, удобрений, инвентаря, систем орошения и теплиц;
  • покупку кормов, проведение ремонтных работ, улучшение условий содержания скота или птицы.

Оформление выплат возможно при наличии уязвимости у членов домохозяйств. Речь идет о следующих категориях:

  1. Граждан с группой инвалидности;
  2. Одиноких отцов или матерей, воспитывающих детей;
  3. Малообеспеченных семей;
  4. Людей, потерявших работу в связи с войной;
  5. Граждан пожилого возраста (старше 60 лет);
  6. Многодетных семей (от трех детей);
  7. Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Размеры денежной помощи и где ее можно получить

В рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН отобранные участники получат целевую денежную помощь в размере почти 18 000 грн (400 долларов в эквиваленте).

Еще программа предусматривает юридические консультации для сельских жителей по вопросам жилищных, земельных и имущественных прав, а также предоставит финансовую помощь на сопутствующие юридические расходы, связанные со вторичной правовой помощью, в размере 200 долларов (эквивалент).

Выплаты будут доступны для жителей следующих населенных пунктов Запорожской области:

  • Вольноандреевка;
  • Георгиевское;
  • Криничное;
  • Васильевское;
  • Сергеевка;
  • Нагорное;
  • Вильнокуряновка;
  • Соколовка;
  • Андреевка;
  • Люцерна;
  • Запорожское.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из украинских городов смогут принять участие в программе от БФ "Рокада". В ее рамках предусмотрено предоставление разовой финансовой помощи. Она рассчитана на граждан из числа уязвимых категорий. В частности, пенсионерам и людям с инвалидностью выделят 10 800 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом в Черниговской и Сумской областях гражданам будет доступна программа при финансовой поддержке правительства США. Она предусматривает предоставление помощи в размере до 12 300 грн. В частности, средства получат те, чьи дома, имущество или условия проживания пострадали от российской агрессии.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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