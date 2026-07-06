Выплаты от ВПП ООН в размере 18 000 грн: как украинцам оформить помощь в июле

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года жители ряда громад одного из прифронтовых регионов смогут оформить финансовую помощь на поддержку сельского хозяйства. В рамках программы, реализуемой общественной организацией "Южная стратегия развития" и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН), граждане смогут рассчитывать на максимальную сумму помощи в размере около 18 000 грн.

Об этом говорится на странице организаторов в социальной сети Facebook, сообщает издание Новини.LIVE.

Кому доступна финансовая помощь до 18 000 грн летом

Речь идет о программе, призванной поддержать граждан, занимающихся сельским хозяйством в Запорожской области.

"Открыт прием заявок на участие в проекте поддержки людей, которые хотят и могут заниматься сельским хозяйством. Отобранные участники получат целевую финансовую помощь", — говорится в сообщении.

Средства можно будет использовать исключительно на развитие сельского хозяйства:

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приобретение семян, удобрений, инвентаря, систем орошения и теплиц;

покупку кормов, проведение ремонтных работ, улучшение условий содержания скота или птицы.

Оформление выплат возможно при наличии уязвимости у членов домохозяйств. Речь идет о следующих категориях:

Граждан с группой инвалидности; Одиноких отцов или матерей, воспитывающих детей; Малообеспеченных семей; Людей, потерявших работу в связи с войной; Граждан пожилого возраста (старше 60 лет); Многодетных семей (от трех детей); Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Размеры денежной помощи и где ее можно получить

В рамках программы Всемирной продовольственной программы ООН отобранные участники получат целевую денежную помощь в размере почти 18 000 грн (400 долларов в эквиваленте).

Еще программа предусматривает юридические консультации для сельских жителей по вопросам жилищных, земельных и имущественных прав, а также предоставит финансовую помощь на сопутствующие юридические расходы, связанные со вторичной правовой помощью, в размере 200 долларов (эквивалент).

Выплаты будут доступны для жителей следующих населенных пунктов Запорожской области:

Вольноандреевка;

Георгиевское;

Криничное;

Васильевское;

Сергеевка;

Нагорное;

Вильнокуряновка;

Соколовка;

Андреевка;

Люцерна;

Запорожское.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что жители одного из украинских городов смогут принять участие в программе от БФ "Рокада". В ее рамках предусмотрено предоставление разовой финансовой помощи. Она рассчитана на граждан из числа уязвимых категорий. В частности, пенсионерам и людям с инвалидностью выделят 10 800 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом в Черниговской и Сумской областях гражданам будет доступна программа при финансовой поддержке правительства США. Она предусматривает предоставление помощи в размере до 12 300 грн. В частности, средства получат те, чьи дома, имущество или условия проживания пострадали от российской агрессии.