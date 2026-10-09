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Главная Финансы Помощь через Ощадбанк: кто и как может оформить 10 500 грн

Помощь через Ощадбанк: кто и как может оформить 10 500 грн

Ua ru
9 октября 2026 06:01
Спецсчета в Ощадбанке: кто из семей может оформить помощь в размере 10 500 грн
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года граждане смогут оформить ежемесячную денежную помощь в размере до 10 500 грн в государственном финансовом учреждении "Ощадбанк". Речь идет о выплатах в рамках программы поддержки семей с детьми. Финансовое учреждение открывает специальные счета украинцам при условии соответствия требованиям программы.

О том, кто и как может оформить соответствующие выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому поступят 10 500 грн на спецсчета Ощадбанка

Речь идет о новой программе, призванной поддержать родительство в Украине. В ее рамках семьи, в которых есть младенцы, смогут получать ежемесячную государственную денежную помощь.

Соответствующая финансовая поддержка не назначается автоматически после рождения ребенка, а привязана к окончанию отпуска по беременности и родам.

Пособие назначается с даты окончания декретного отпуска, указанной в листе нетрудоспособности.

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Отпуска бывают двух видов:

  • стандартные сроки — до 126 дней;
  • осложненные роды или в случае рождения двух и более детей — до 140 дней.

Размер денежной помощи и особенности программы

Согласно условиям государственной программы, семьям с младенцами предусмотрены следующие суммы выплат:

  • 7 000 грн — на каждого ребенка;
  • 10 500 грн — для детей с инвалидностью.

Выплаты будут начисляться до месяца, когда ребенку исполнится один год.

Если граждане обратятся за оформлением пособия после возникновения права на него, то средства могут быть выплачены в совокупности за все предыдущие месяцы.

Как оформить счет в Ощадбанке для помощи

Согласно правилам, один из родителей после окончания декретного отпуска должен обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или к уполномоченному лицу громады для проверки данных (в частности, в случае смены фамилии).

После этого необходимо:

  1. Прийти в отделение Ощадбанка для оформления карты, взяв с собой паспорт и идентификационный код;
  2. Написать заявление о переводе счета в другое отделение Ощадбанка, если он был открыт в другой области;
  3. Дождаться зачисления средств, которое начнется на следующий день после окончания отпуска.

Средства на детей должны поступить на счета со специальным режимом использования "Дія.Картка".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до конца декабря в Ощадбанке будет действовать акция по предоставлению сертификатов. Их получат клиенты, обслуживающиеся по премиальной программе. В рамках программы граждане смогут получить сертификаты на сумму от 10 000 грн. На них можно будет выбрать отдых в одном из гостиничных комплексов Украины.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в этом году Ощадбанк открывает спецсчета для предоставления государственных выплат в целях поддержки семей. Речь идет о возможности оформления ежемесячной целевой денежной помощи. Размер выплат на уход за ребенком по программе "єЯсла" может достигать 8 000 грн.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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