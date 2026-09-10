Ощадбанк объяснил, как снизить риск проверок в рамках финмониторинга

Банковская карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" объяснили, как снизить риск излишних проверок в рамках действия закона о финансовом мониторинге. Соответствующая система позволяет минимизировать противоправные действия и своевременно выявлять подозрительную активность, однако иногда под блокировку могут попадать вполне законные доходы граждан.



О том, какие правила действуют для клиентов банка, рассказывают Новини.LIVE.

Необходимость финансового мониторинга в Ощадбанке

В 2026 году все банки в Украине должны соблюдать требования закона № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", призванного противодействовать экономическим преступлениям против государства. Система минимизирует противоправные действия и своевременно выявляет подозрительную активность для обеспечения безопасности.

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Соблюдение финансового мониторинга является ключевым требованием Европейского союза (ЕС) к Украине, направленным на борьбу с отмыванием средств и соответствие нормам еврозоны.

Обычные клиенты банка также могут попадать под такие проверки, однако бояться нечего, если полученные средства были обложены налогом и имели легальное происхождение.

Однако полностью избежать проверок можно только в том случае, если человек вообще не пользуется картами или получает на них только заработную плату.

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По данным банка, финансовый мониторинг может последовать даже при поступлении суммы в 5000 грн. Внимание банка могут привлечь суммы, отличающиеся от тех, которые были заявлены в качестве возможного дохода за месяц.

При этом детали того, как именно происходит финансовый мониторинг и какие операции на 100% вызовут подозрения, не разглашаются в целях снижения возможности его обхода.

Как снизить риск проверок в Ощадбанке

В то же время можно превентивно снизить риск проверок. В банке обнародовали правила, которые помогут не попасть под действие финансового мониторинга:

Своевременное обновление данных

Необходимо выполнять просьбы банка относительно актуальности данных. Как правило, в приложении и веб-банкинге "Ощад24/7" автоматически поступают соответствующие уведомления. Банк просит обновить основную информацию о себе (доход, работа, адрес проживания и т. д.). Также клиенты могут не ждать уведомления, а инициировать внесение соответствующих изменений самостоятельно, обратившись в банк.

Регулярная уплата налогов

Самым большим "триггером" для проверок является незарегистрированная предпринимательская деятельность. Клиентам в таких обстоятельствах необходимо открыть ФЛП и открыть счет как предпринимателю. В дальнейшем гражданам следует избегать поступления средств на личные банковские карты. Такие действия позволят минимизировать риски блокировки счетов и финансового мониторинга.

Хранение документов о доходах

Важно хранить документы о различных финансовых операциях, подтверждающих доходы. Речь идет, в частности, о чеках из ломбардов на продажу ценных вещей, договорах купли-продажи транспорта, выписках из банковских учреждений и т. п. Чем больше у клиента будет таких подтверждений, тем больше будет доказательств законности средств.

Умеренное использование карт

Кроме того, следует избегать предложений о сомнительных операциях. В частности, не следует соглашаться на просьбы знакомых "прогнать" деньги через собственный банковский счет. Необходимо избегать частого снятия наличных или снятия крупных сумм. Не стоит также "дробить" на более мелкие части запланированные крупные поступления средств.

Учитывая это, следует своевременно регистрировать все доходы, платить налоги, не участвовать в заранее сомнительных схемах.

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