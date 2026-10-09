Спецрахунки в Ощадбанку: хто з родин може оформити допомогу у 10 500 грн

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року громадяни можуть оформити щомісячну грошову допомогу у сумі до 10 500 грн у держфінустанові "Ощадбанк". Йдеться про виплати у рамках програми підтримки родин з дітьми. Фінустанова відкриває спецрахунки українцям за умови відповідності вимогам програми.

Про те, хто і як може оформити відповідні виплати, розповідають Новини.LIVE.

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Для кого надійдуть 10 500 грн на спецрахунки Ощадбанку

Йдеться про нову програму, покликану підтримати батьківство в Україні. У її рамках родини, де є немовлята, зможуть отримати щомісячну державну грошову допомогу.

Відповідна фінансова підтримка не призначається автоматично після появи дитини, а прив’язана до завершення відпустки через вагітність та пологи.

Допомогу призначають з дати завершення декретої відпустки, вказаної у листку непрацездатності.

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Відпустки бувають двох видів:

стандартні терміни — до 126 днів;

ускладнені пологи або в разі народження від двох дітей — до 140 днів.

Розмір допомоги та особливості програми

Згідно з умовами урядової програми, родинам, де є немовлята, передбачені такі суми виплат:

7 000 грн — для кожної дитини;

10 500 грн — для дітей з інвалідністю.

Виплати будуть нараховувати до місяця, коли дитина досягне одного року.

Якщо громадяни звернуться за оформленням допомоги після появи права на неї, то кошти можуть виплатити сумарно за всі попередні місяці.

Як оформити рахунок в Ощадбанку для допомоги

Згідно з правилами, хтось один із батьків після завершення декретої відпустки повинен звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), Центру надання адмінпослуг (ЦНАП) чи уповноваженої особи громади для перевірки даних (зокрема, у разі переходу на інше прізвище).

Після цього необхідно:

Прийти до відділення Ощадбанку для оформлення картки, взявши паспорт та ідентифікаційний код; Написати заяву на переведення рахунку в інше відділення Ощадбанку, якщо його було відкрито в іншій області; Очікувати на нарахування коштів, які почнуться з наступного дня після завершення відпустки.

Кошти на дітей мають надійти на рахунки зі спецрежимом використання "Дія.Картка".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що до кінця грудня в Ощадбанку діятиме акція з надання сертифікатів. Їх отримають клієнти, які обслуговуються за преміальною програмою. У рамках програми громадяни зможуть отримати сертифікати від 10 000 грн. На них можна буде обрати відпочинок в одному із готельних комплексів України.

Ще Новини.LIVE писали про те, що цьогоріч Ощадбанк відкриває спецрахунки для надання держвиплат для підтримки родин. Йдеться про можливість оформлення щомісячної цільової грошової допомоги. Розмір виплат для догляду за дитиною "єЯсла" може сягати 8 000 грн.