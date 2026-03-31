Главная Финансы Помощь Чехии: в двух регионах доступны гранты до 4 900 долларов

Помощь Чехии: в двух регионах доступны гранты до 4 900 долларов

Дата публикации 31 марта 2026 13:03
Банкноты американской и европейской валюты. Фото: Новини.LIVE

До конца апреля 2026 года у жителей двух регионов есть возможность подать заявки на участие в программе помощи чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Речь идет о предоставлении микрогрантов для поддержки микро- и малых предприятий в размере до 4 900 долларов.

О том, кто и где может принять участие в проекте, рассказывают Новини.LIVE.

Денежная помощь от Чехии до 4 900 долларов

Речь идет о предоставлении грантовой помощи во Львовской и Харьковской областях в рамках проекта "Доверие". Его реализуют при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов.

Приобщиться к проекту могут микро- и малые предприятия, которые возглавляют:

  1. Ветераны, уволенные со службы после 24 февраля 2022 года;
  2. Члены семей ветеранов;
  3. Родные погибших (умерших) или пропавших без вести защитников.

"Целью проекта является укрепление экономической способности ветеранов/ок войны, членов их семей, а также членов семей погибших (умерших) или пропавших без вести Защитников и Защитниц путем развития или восстановления микро- и малого предпринимательства, укрепление их финансовой способности, и усиление экономической устойчивости пострадавших от войны громад", — сообщают организаторы.

В рамках проекта участникам предоставят финансовые гранты в размере до 216 000 грн (4 900 долларов) для микро- и малых предприятий (ФЛП и юридических лиц). Конечная сумма гранта будет зависеть от финансового плана.

Условия проекта и как подать заявку

Граждане, желающие принять участие в программе чешской гуманитарной организации "Человек в беде", должны соответствовать определенным условиям:

  • иметь один из вышеуказанных статусов;
  • предоставить документы для подтверждения статуса;
  • наличие госрегистрации предпринимательской деятельности на время обращения;
  • вести бизнес на территории Львовской области (Львовская городская тергромада), Харьковской области (Харьковская городская тергромада);
  • мероприятия в рамках бизнес-идеи должны быть запланированы на срок до 60 дней.

Для предварительной регистрации необходимо заполнить грантовую заявку. Конечный срок подачи запросов: 30 апреля 2026 года.

Детали программы можно узнать по номеру телефона горячей линии: 0 800 210 174.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Полтаве действует программа по оказанию помощи в оплате коммунальных услуг. Такой проект реализует представительство благотворительной организации "Каритас".

Также Новини.LIVE рассказывали, что Датский совет по делам беженцев предоставит гранты до 5 000 долларов на Харьковщине. Средства предусмотрены на развитие бизнеса.

Частые вопросы

Какую помощь оказывает БФ "Право на защиту"

Весной украинцы могут оформить денежную помощь в рамках проекта "Консорциум Реагирования" от БФ "Право на защиту". Проект поддержки охватывает Днепропетровскую, Запорожскую, Одесскую, Харьковскую области. К участию приглашают граждан, имеющих статус переселенца, и уязвимость в виде наличия лиц с инвалидностью I-II группы, пожилых людей. Предусмотрено предоставление финансирования в сумме 10 800 грн (по 3 600 грн на три месяца).

Кому еще доступна финпомощь весной

Также в марте стартовал проект "Жилье для уязвимых домохозяйств Украины V". В рамках инициативы предусматривается предоставление средств на ремонт домов, которые были повреждены из-за войны, или улучшение условий проживания для ВПЛ. Проект реализуют в нескольких областях. В частности, обратиться за помощью могут жители Николаева и региона (Коблевская, Березанская, Нечаянская, Вознесенская, Снигиревская, Первомайская (поселковая), Шевченковская, Галициновская громады).

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
