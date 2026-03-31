Деньги от Каритас: украинцам покроют расходы на услуги ЖКХ

В марте 2026 года в одном из регионов стартовала программа по оказанию помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) от представительства одной из крупнейших международных сетей благотворительных организаций "Каритас". Рассчитывать на такой вид поддержки смогут исключительно граждане уязвимых групп.

Где и кому доступны компенсации за услуги ЖКХ от Каритас

Речь идет о реализации в городе Полтава проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" при финансовой поддержке Соединенных Штатов, предусматривающего обеспечение финансами в оплате коммунальных услуг.

Помощь предусмотрена для граждан, которые выехали из опасных регионов, и имеют такие уязвимости:

Лица с инвалидностью (І-ІІ группа, инвалидность с детства); Граждане пожилого возраста (от 60 лет); Одинокие матери/родители; Опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей; Беременные женщины/кормящие матери с детьми до трех лет; Люди с тяжелыми заболеваниями; Многодетные семьи (от трех несовершеннолетних детей).

Как получить финансовую помощь от Каритас

Для предварительной регистрации в проекте от представительства "Каритас" заявителям необходимо предоставить такой пакет документов:

украинский паспорт;

идентификационный код;

справку переселенца от 2025-2026 года;

банковский счет IBAN;

справку о печном отоплении/коммунуслугах;

документы с подтверждением критерия уязвимости;

справку о доходах из ГНС/справку ОК-5 и ОК-7.

Выплаты не предусмотрены тем домохозяйствам, которые уже получали аналогичную помощь от других организаций, если статус ВПЛ был получен до 2025 года, а доход превышает 8 422 грн на одного человека.

Граждане могут обратиться в фонд по номеру телефона: 0 800 336 734.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы в одном из регионов могут получить гранты от Датского совета по делам беженцев. Предусматривается предоставление на поддержку бизнеса до 5 000 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, что правительство Германии весной 2026 года предоставит денежную помощь до 1 700 долларов. Выплаты предусмотрены для внутренне перемещенных лиц, многодетных семей и лиц с инвалидностью.

Частые вопросы

От чего зависит госпомощь для переселенцев

В 2026 году лишь некоторые внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства. Помощь автоматически продлевают на полгода только для уязвимых групп лиц. Обращают внимание на средний доход за месяц. Он не должен превышать 10 380 грн на гражданина (четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц).

Речь идет о начислении ежемесячно таких выплат:

2 тыс. грн — для взрослых;

3 тыс. грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Когда переселенцам грозит потеря права на госпомощь

Если украинские переселенцы не пройдут процедуру идентификации до 1 июля этого года, то могут потерять право на выплаты. Такое требование необходимо было выполнить до конца прошлого года. Из-за игнорирования требования многим гражданам не поступили госвыплаты. Поэтому Кабинет министров дал возможность подтвердить свою личность в течение еще нескольких месяцев. Также обязал ПФУ доначислить невыплаченную соцпомощь от государства.