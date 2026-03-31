Допомога Чехії: у двох регіонах доступні гранти до 4 900 доларів

Банкноти американської та європейської валюти. Фото: Новини.LIVE

До кінця квітня 2026 року у жителів двох регіонів є можливість подати заявки на участь у програмі допомоги чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Йдеться про надання мікрогрантів для підтримки мікро- та малих підприємств у розмірі до 4 900 доларів.

Грошова допомога від Чехії до 4 900 доларів

Йдеться про надання грантової допомоги у Львівській та Харківській областях у межах проєкту "Довіра". Його реалізують за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів.

Долучитися до проєкту можуть мікро- та малі підприємства, які очолюють:

Ветерани, звільнені зі служби після 24 лютого 2022 року; Члени сімей ветеранів; Рідні загиблих (померлих) або зниклих безвісти захисників.

"Метою проєкту є зміцнення економічної спроможності ветеранів/ок війни, членів їхніх сімей, а також членів сімей загиблих (померлих) або зниклих безвісти Захисників і Захисниць шляхом розвитку або відновлення мікро- та малого підприємництва, зміцнення їхньої фінансової спроможності, та посилення економічної стійкості постраждалих від війни громад", — повідомляють організатори.

У рамках проєкту учасникам нададуть фінансові гранти у розмірі до 216 000 грн (4 900 доларів) для мікро- та малих підприємств (ФОП та юридичних осіб). Кінцева сума гранту буде залежати від фінансового плану.

Умови проєкту та як подати заявку

Громадяни, які бажають взяти участь у програмі чеської гуманітарної організації "Людина в біді", повинні відповідати певним умовам:

мати один вищевказаних статусів;

надати документи для підтвердження статусу;

наявність держреєстрації підприємницької діяльності на час звернення;

вести бізнес на території Львівської області (Львівська міська тергромада), Харківської області (Харківська міська тергромада);

заходи в межах бізнес-ідеї мають бути заплановані на термін до 60 днів.

Для попередньої реєстрації необхідно заповнити грантову заявку. Кінцевий термін подання запитів: 30 квітня 2026 року.

Деталі програми можна дізнатися за номером телефону гарячої лінії: 0 800 210 174.

Часті питання

Яку допомогу надає БФ "Право на захист"

Навесні українці можуть оформити грошову допомогу у рамках проєкту "Консорціум Реагування" від БФ "Право на захист". Проєкт підтримки охоплює Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Харківську області. До участі запрошують громадян, які мають статус переселенця, та вразливість у вигляді наявності осіб з інвалідністю І-II групи, літніх людей. Передбачене надання фінансування у сумі 10 800 грн (по 3 600 грн на три місяці).

Кому ще доступна фіндопомога навесні

Також у березні стартував проєкт "Житло для вразливих домогосподарств Україні V". У рамках ініціативи передбачається надання коштів на ремонт осель, що були пошкоджені через війну, або покращення умов проживання для ВПО. Проєкт реалізують у кількох областях. Зокрема, звернутися за допомогою можуть мешканці Миколаєва та регіону (Коблівська, Березанська, Нечаянська, Вознесенська, Снігурівська, Первомайська (селищна), Шевченківська, Галицинівська громади).