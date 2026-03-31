Дания выплатит украинцам до 5 000 долларов помощи: условия

Человек держит валюту в руке. Фото: Новини.LIVE

Весной 2026 года украинские граждане в одной из областей могут принять участие в грантовой программе по поддержке бизнеса от Датского совета по делам беженцев (DRC). В ее рамках можно будет получить до 5 000 долларов.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организации.

Где стартовал новый проект грантовой помощи

Как отмечается, реализует программу помощи DRC в Харьковской области. Гранты предоставят при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов, Шведского агентства по вопросам международного сотрудничества и развития, а также швейцарского правительства.

К участию приглашают микро-, малый и средний бизнес при условиях:

предприятия или физлица-предприниматели с деятельностью от двух лет;

предприятия с трудоустроенными работникам (до 20-ти) и годовым оборотом до 9 млн грн;

предприятия, пострадавшие от негативных последствий войны, релоцированные, регулярно платящие налоги;

бизнес, работающий в рамках закона, без нарушений.

Приоритет будет предоставлен нескольким категориям заявителей. В этом списке:

Уязвимые домохозяйства (одинокие родители/матери, люди с инвалидностью, пострадавшие от конфликта); Бизнесы, которые создают и сохраняют рабочие места предприятиям, которые обеспечивают важными товарами/услугами; Бизнесы в области сельского хозяйства и смежных направлений, в частности те, которые заняты в цепочках добавленной стоимости (производстве, переработке, логистике, услугах для фермеров), что будет способствовать облегчению доступа к рынкам сбыта.

Размер помощи и как принять участие в программе

По правилам Датского совета по делам беженцев, участники программы смогут получить в зависимости от потребностей бизнеса и количества работников гранты в размере от 1 000 до 5 000 долларов.



Распространяется действие проекта на предпринимателей таких громад Харьковщины: Ольховская, Роганская, Безлюдовская, Малая Даниловская, Высочанская, Дергачевская, Солоницевская, Песочанская, Циркуновская и Золочевская.

Грантовые средства разрешается потратить на покупку оборудования, аренду помещения (до 25%), восстановление поврежденных помещений, другие нужды предприятия.

Предварительно зарегистрироваться в программе можно, подав онлайн-заявку.

Ранее Новини.LIVE писали, что весной украинцы могут принять участие в конкурсе бизнес-грантов от ОО "Help-Hilfe zur Selbsthilfe_Ukraine". Гранты до 3 000 евро предоставят тем, кто имеет бизнес.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с апреля УВКБ ООН начнет предоставлять финансовую помощь по новым правилам. Известно, кто из граждан сможет оформить более чем 12 000 грн.

Частые вопросы

Какая еще поддержка доступна для бизнеса весной

Также этой весной сразу в трех областях украинцы могут получить гранты по программе "REMARKET", предусматривающей поддержку в области предпринимательства. Приобщиться к ней могут микро- и малые предприниматели в Виннице, Житомире, Николаеве. Участникам гарантируют помощь до 237 тыс. грн. Нужно будет только пройти процедуру отбора, разработать бизнес-план. Самым успешным проектам гарантируют финподдержку.

Когда есть угроза потери государственной помощи

В связи с тщательным контролем за выплатами для переселенцев помощь от государства могут прекратить в ряде случаев. Это может произойти, если соцорганы установят, что граждане улучшили свое финансовое положение. Речь идет об осуществлении покупки авто, которому менее пяти лет, квартиры или дома, земельного участка в более чем 100 000 грн.