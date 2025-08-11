Послуга з техобслуговування газопроводів — де проведуть та коли чекати третьої платіжки

Людина запалює газову конфорку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У серпні 2025 року в багатоквартирних будинках спільної власності очікується проведення технічного обслуговування газопроводів. Зокрема, відомо, де та які роботи будуть виконувати спеціалісти Київської філії "Газмережі".

Про це інформує пресслужба регіональної філії "Газмережі" у Facebook.

Де та які роботи передбачені в рамках техобслуговування на Київщині

Як зазначають у компанії, у 2023 році Міністерство енергетики впровадило регулярне обов’язкове технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Його мета — підвищення рівня безпеки будинків.

У серпні техобслуговування газопроводів спільної власності спеціалісти Київської філії "Газмережі" виконають у багатоповерхівках таких громад:

Фастівська;

Іванківська;

Бориспільська;

Гірська;

Лебединська;

Боярська;

Бородянська;

Демидівська;

Димерська;

Макарівська;

Таращанська;

Ставищенська;

Тетіївська;

Переяславська;

Згурівська;

Яготинська;

Баришівська;

Березанська;

Сквирська;

Броварська;

Кагарлицька;

Богуславська;

Рокитнянська;

Миронівська;

Гребінківська;

Бучанська;

Ірпінська;

Білоцерківська;

Борщагівська.

Адреси проведення робіт оприлюднені на порталі Київської філії "Газмережі".

Під час процедури з техобслуговування газопроводів перевірять мережі:

на герметичність;

випробують їх на щільність;

перевірять з’єднаня газопроводів;

усунуть витоки газу.

"За статистикою проведених у цьому році перевірок газових комунікацій багатоповерхівок, на один будинок припадає 5-6 витоків газу. Іноді їх кількість складає кілька десятків", — повідомляють у філії.

Ілюстрація. Джерело: Газмережі

Коли надійдуть рахунки та як оплатити

Рахунки за послугу з обстеження газових мереж та усунення недоліків у їх роботі жителям перевірених багатоповерхівок надішлють у вересні 2025 року:

паперові платіжки надійдуть у поштові скриньки споживачів;

онлайн-версії будуть доступні в особистих кабінетах на порталі "Газмережі".

Йдеться про разовий платіж, який здійснюється кожні три-п'ять років залежно від терміну експлуатації мереж будинку.

Зокрема, оплатити рахунок можна буде такими способами:

за реквізитами: ЄДРПОУ — 45385755, МФО — 320478, IBAN: UA183204780000026005924946485, в АБ "Укргазбанк";

відсканувавши QR-код на паперовому рахунку;

через будь-яке відділення "Укрпошти";

через інтернет-сервіси "ПриватБанку" (оплата з карти будь-якого банку);

у відділенні будь-якого банку.

