Цены на овощи и фрукты в Украине: какие продукты подорожали, а какие подешевели

Женщина продает овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине изменились цены на овощи, фрукты и зелень. На фоне резкого увеличения предложения начала дешеветь белокочанная капуста, а вместе с ней — репчатый лук и столовая свекла. В то же время помидоры продолжают дорожать, как и некоторые сезонные ягоды и фрукты. Такие изменения могут повлиять на расходы украинцев при покупке продуктов на неделю, особенно если семья приобретает овощи для приготовления домашних блюд и заготовок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

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Какие овощи в Украине подешевели

На украинском рынке начала снижаться стоимость белокочанной капусты. Это происходит на фоне резкого увеличения предложения. Количество объявлений о продаже этого овоща на торговой площадке EastFruit Trade Platform выросло за неделю на 40%.

Также подешевели репчатый лук и столовая свекла. Снижение цен зафиксировали и на зелень: укроп, петрушку и зеленый лук. Подешевел горький перец, а пекинская капуста продолжила терять в цене.

Для покупателей это возможность обратить внимание на продукты, которые дешевеют, и пересмотреть расходы на продуктовую корзину. В частности, капуста, лук и свекла подходят для приготовления борща, супов и других домашних блюд.

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В то же время снижение цен на торговой площадке не гарантирует такого же снижения цен в каждом магазине. Стоимость продуктов в розничных сетях зависит от поставщиков, логистики, качества товара и торговой наценки.

Какие овощи продолжают дорожать

Не все овощи становятся более доступными для украинцев. Помидоры продолжают дорожать, а количество продавцов этой продукции на торговой площадке сокращается.

Другая ситуация наблюдается с огурцами, сладким перцем и кабачками. Для этих овощей сократился диапазон ценовых предложений. Однако это не означает, что каждый из них обязательно подешевел: изменилась разница между ценами, которые предлагают продавцы.

Цветная капуста, напротив, подорожала. Таким образом, даже среди сезонных овощей динамика остается неодинаковой.

Увеличение предложения овощей борщевого набора может усиливать конкуренцию между продавцами. Однако окончательная цена для покупателя зависит не только от количества продукции на рынке, но и от условий её хранения, транспортировки и реализации.

Как изменились цены на фрукты и ягоды

В фруктово-ягодном сегменте также зафиксировали разнонаправленные изменения. Подорожали голубика и малина, а арбузы продолжили расти в цене. Зато дыни подешевели.

Дороже, чем на прошлой неделе, продавались сливы и нектарины. В то же время виноград после подорожания неделей ранее вернулся к прежнему уровню цен.

Для яблок и груш сократился диапазон ценовых предложений. Это свидетельствует об уменьшении разрыва между ценами, предлагаемыми продавцами, но не дает оснований утверждать, что все сорта этих фруктов подешевели.

Среди фруктов лидером по количеству предложений на торговой площадке остаются яблоки. В то же время конкретная стоимость фруктов зависит от сорта, качества, страны происхождения и места продажи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что лук подорожал в 10 раз, и объясняли, чего ожидать от цен в дальнейшем. На стоимость овоща влияют сезонность, объемы предложения и ситуация на рынке. Покупателям стоит следить за ценниками, ведь изменения стоимости продуктов сказываются на расходах семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что виноград дорожает осенью и сколько стоит килограмм ягоды. В начале октября средняя цена составляла 155,50 грн за килограмм, а дальнейшая динамика зависит от завершения сезона украинского винограда и объемов предложения. Поэтому покупателям стоит учитывать сезонные колебания цен при планировании продуктового бюджета.