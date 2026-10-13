Ціни на овочі та фрукти в Україні: які продукти подорожчали, а що подешевшало

Жінка продає овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні змінилися ціни на овочі, фрукти та зелень. На тлі різкого збільшення пропозиції почала дешевшати білокачанна капуста, а разом із нею — ріпчаста цибуля та столовий буряк. Водночас помідори продовжують дорожчати, як і окремі сезонні ягоди та фрукти. Такі зміни можуть вплинути на витрати українців під час закупівлі продуктів на тиждень, особливо якщо родина купує овочі для приготування домашніх страв і заготовок.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

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Які овочі в Україні подешевшали

На українському ринку почала знижуватися вартість білокачанної капусти. Це відбувається на тлі різкого збільшення пропозиції. Кількість оголошень про продаж цього овочу на торговельному майданчику EastFruit Trade Platform зросла за тиждень на 40%.

Також подешевшали ріпчаста цибуля та столовий буряк. Зниження цін зафіксували й на зелень: кріп, петрушку та зелену цибулю. Дешевшим став гіркий перець, а пекінська капуста продовжила втрачати в ціні.

Для покупців це можливість звернути увагу на продукти, які дешевшають, і переглянути витрати на продуктовий кошик. Зокрема, капуста, цибуля та буряк підходять для приготування борщу, супів та інших домашніх страв.

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Водночас здешевлення на торговельному майданчику не гарантує такого самого зниження цін у кожному магазині. Вартість продуктів у роздрібних мережах залежить від постачальників, логістики, якості товару та торговельної націнки.

Які овочі продовжують дорожчати

Не всі овочі стають доступнішими для українців. Помідори продовжують дорожчати, а кількість продавців цієї продукції на торговельному майданчику скорочується.

Інша ситуація спостерігається з огірками, солодким перцем і кабачками. Для цих овочів скоротився діапазон цінових пропозицій. Однак це не означає, що кожен із них обов'язково подешевшав: змінилася різниця між цінами, які пропонують продавці.

Цвітна капуста, навпаки, подорожчала. Таким чином, навіть серед сезонних овочів динаміка залишається неоднаковою.

Збільшення пропозиції овочів борщового набору може посилювати конкуренцію між продавцями. Проте остаточна ціна для покупця залежить не лише від кількості продукції на ринку, а й від умов її зберігання, транспортування та реалізації.

Як змінилися ціни на фрукти та ягоди

У фруктово-ягідному сегменті також зафіксували різноспрямовані зміни. Подорожчали лохина та малина, а кавуни продовжили зростати в ціні. Натомість дині стали дешевшими.

Дорожче, ніж попереднього тижня, продавали сливи та нектарини. Водночас виноград після подорожчання тижнем раніше повернувся до попереднього рівня цін.

Для яблук і груш скоротився діапазон цінових пропозицій. Це свідчить про зменшення розриву між цінами, які пропонують продавці, але не дає підстав стверджувати, що всі сорти цих фруктів подешевшали.

Серед фруктів лідером за кількістю пропозицій на торговельному майданчику залишаються яблука. Водночас конкретна вартість фруктів залежить від сорту, якості, країни походження та місця продажу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що цибуля подорожчала у 10 разів і пояснювали, чого очікувати від цін надалі. На вартість овоча впливають сезонність, обсяги пропозиції та ситуація на ринку. Покупцям варто стежити за цінниками, адже зміни вартості продуктів позначаються на витратах родини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що виноград дорожчає восени та скільки коштує кілограм ягоди. На початку жовтня середня ціна становила 155,50 грн за кілограм, а подальша динаміка залежить від завершення сезону українського винограду й обсягів пропозиції. Тому покупцям варто враховувати сезонні коливання цін під час планування продуктового бюджету.