Помидоры на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Тепличные помидоры в Украине дорожают уже третью неделю подряд, и в конце октября за килограмм продукции от местных производителей достигла 80 грн. На рынке сокращается предложение овощей из-за похолодания и завершения сезона в некоторых хозяйствах. Производители допускают дальнейшее повышение стоимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

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Сколько стоят помидоры в Украине

По состоянию на 26 октября украинские тепличные комбинаты предлагали помидоры по цене 55–80 грн/кг. В среднем цены выросли на 10% по сравнению с концом предыдущей рабочей недели.

Подорожание продолжается уже третью неделю подряд. В то же время нынешние цены на тепличные помидоры в Украине в среднем на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Важно учитывать, что речь идет об отпускных ценах тепличных хозяйств, а не об окончательной стоимости овощей в супермаркетах или на рынках. Розничная цена зависит от поставщика, затрат на транспортировку, торговой наценки и сорта помидоров.

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Почему тепличные помидоры дорожают

Основной причиной роста цен стало сокращение предложения украинских тепличных томатов. Часть хозяйств уже завершила продажу продукции предыдущего урожая, а в других из-за похолодания помидоры созревают медленнее.

Поставки овощей из парниковых теплиц прекратились. В то же время импорт пока не может полностью компенсировать нехватку местной продукции.

В таких условиях производители получают возможность повышать отпускные цены. Если темпы продаж останутся на текущем уровне, стоимость тепличных помидоров может продолжить расти.

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