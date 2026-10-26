Помідори на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Тепличні помідори в Україні дорожчають уже третій тиждень поспіль, і наприкінці жовтня за кілограм продукції від місцевих виробників сягнула 80 грн. На ринку скорочується пропозиція овочів через похолодання та завершення сезону в частині господарств. Виробники допускають подальше підвищення вартості.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на EastFruit.

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Скільки коштують помідори в Україні

Станом на 26 жовтня українські тепличні комбінати пропонували помідори по 55–80 грн/кг. У середньому ціни зросли на 10% порівняно з кінцем попереднього робочого тижня.

Подорожчання триває вже третій тиждень поспіль. Водночас нинішні ціни на тепличні томати в Україні в середньому на 22% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року.

Важливо враховувати, що йдеться про відпускні ціни тепличних господарств, а не про остаточну вартість овочів у супермаркетах чи на ринках. Роздрібна ціна залежить від постачальника, витрат на транспортування, торговельної націнки та сорту помідорів.

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Чому тепличні помідори дорожчають

Основною причиною зростання цін стало скорочення пропозиції українських тепличних томатів. Частина господарств уже завершила продаж продукції попереднього обороту, а в інших через похолодання помідори повільніше достигають.

Постачання овочів із парникових теплиць припинилося. Водночас імпорт поки не може повністю компенсувати нестачу місцевої продукції.

За таких умов виробники отримують можливість підвищувати відпускні ціни. Якщо темпи продажів залишаться на поточному рівні, вартість тепличних помідорів може зрости й надалі.

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