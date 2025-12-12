Видео
Получат ли 6,5 тыс. грн те, кто не в Украине — ответ ПФУ

Получат ли 6,5 тыс. грн те, кто не в Украине — ответ ПФУ

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 11:00
Выплаты 6,5 тыс. грн — кто из украинцев за рубежом сможет получить
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Программа "Теплая зима" в 2025 году, по которой гражданам единовременно выплачивают по 6,5 тысячи гривен, распространяется на наиболее уязвимые категории граждан: детей, людей с инвалидностью, одиноких пенсионеров. Однако рассчитывать на помощь могут и те граждане, которые выехали за границу.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об этом подробнее.

Читайте также:

"Зимняя поддержка" для украинцев за рубежом

По информации ПФУ, дети, люди с инвалидностью и одинокие пенсионеры, если сейчас находятся за границей, получат денежную помощь при определенных условиях. Так, людям могут начислить деньги, если:

  • им начисляют другие социальные выплаты;
  • они не нарушили сроки пребывания за пределами Украины.

О чем еще стоит знать

Напомним, что выплаты на детей по программе "Теплая зима" будут начислять их родителям. Деньги будут находиться на текущем счете, который имеет специальный режим использования (если он открыт в банке), или на счет Дія.Картка.

Получить помощь можно двумя способами — онлайн или офлайн. Начисление осуществляет Пенсионный фонд Украины.

На 6,5 тысячи гривен денежной помощи можно приобрести одежду, обувь, лекарственные средства, витамины.

Ранее мы рассказывали, что помощь в 6,5 тысячи гривен будут дават и одиноким пенсионерам. Однако они должны соответствовать определенным критериям. Также мы писали, что украинцы продолжают активно подавать заявки на "Зимнюю поддержку". Однако не все граждане смогут оформить помощь онлайн.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
