Выплаты по программе Теплая зима – кому дадут 6,5 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в декабре этого года могут получить дополнительную выплату в рамках новой программы "Теплая зима". Такая денежная помощь имеет свои особенности.

Об этом рассказали специалисты "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

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Детали оказания помощи по программе "Теплая зима"

Средства предоставят наиболее уязвимым категориям граждан в рамках правительственного постановления №1341 по программе "Теплая зима". Выплата является одноразовой и рассчитана на зимний период 2024/25. Специально подавать заявление не нужно, ее назначат автоматически. Также соответствующее пособие не будет учитываться в совокупном доходе семьи при назначении субсидий или иной социальной помощи.

Предусматривается два порядка оказания помощи:

для детей из малообеспеченных семей;

для детей из семей внутренних переселенцев и лиц с инвалидностью из семей ВПЛ.

Денежные средства для малообеспеченных семей

Как рассказали юристы, право на помощь имеют семьи, которым:

по состоянию на ноябрь 2024 г. государство выплачивало социальную помощь для "малообеспеченных семей";

не получили автоматическое продление помощи на основании постановления правительства № 215 от 7.03.2022 г. (получатели с территорий, где органам соцзащиты нет возможности прорабатывать документы);

не проживают в районах на оккупированных территориях.

Каждому ребенку до 18 лет из таких семей выплатят по 6,5 тыс. грн.

Для детей и лиц с инвалидностью из семей ВПЛ

Также помощь получат семьи, которые по состоянию на 1 ноября этого года получали от государства выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. Средства назначат:

для каждого ребенка, зарегистрированного как ВПЛ, который по состоянию на 1 ноября этого года не достиг совершеннолетия;

для лиц с инвалидностью первой группы из числа ВПЛ.

Размер помощи будет аналогичен — по 6,5 тыс. грн на каждого ребенка или гражданина с инвалидностью. Если право на помощь будет сразу по нескольким основаниям, то все равно можно будет получить только одну выплату.

Напомним, украинцы могут подать заявку на помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в Киеве. Регистрация продлится только до 14 декабря.

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