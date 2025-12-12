Відео
Чи отримають 6,5 тис. грн ті, хто не в Україні — відповідь ПФУ

Чи отримають 6,5 тис. грн ті, хто не в Україні — відповідь ПФУ

Дата публікації: 12 грудня 2025 11:00
Виплати 6,5 тис. грн — хто з українців за кордоном зможе отримати
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Програма "Тепла зима" у 2025 році, за якою громадянам одноразово виплачують по 6,5 тисячі гривень, поширюється на найбільш вразливі категорії громадян: дітей, людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів. Однак розраховувати на допомогу можуть й ті громадяни, які виїхали за кордон. 

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про це детальніше.

"Зимова підтримка" для українців за кордоном 

За інформацією ПФУ, діти, люди з інвалідністю та одинокі пенсіонери, якщо наразі перебувають за кордоном, отримають грошову допомогу за певних умов. Так, допомога буде, якщо:

  • їм нараховують інші соціальні виплати;
  • вони не перевищили термін перебування за межами України.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що виплати на дітей за програмою "Тепла зима" нараховуватимуть їхнім батькам. Гроші перебуватимуть на поточному рахунку, який має спеціальний режим використання (якщо він відкритий у банку), або на рахунок Дія.Картка. 

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн або офлайн. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
На 6,5 тисячі гривень грошової допомоги можна придбати одяг, взуття, лікарські засоби, вітаміни. 

Раніше ми розповідали, що допомогу у 6,5 тисячі гривень нараховуватимуть й одиноким пенсіонерам. Однак вони мають відповідати певним критеріям. Також ми писали, що українці продовжують активно подавати заявки на "Зимову підтримку". Однак не усі громадяни зможуть оформити допомогу онлайн.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
