Полки пустые, но не везде: в Киеве раскупили дешевые муку и крупы

Пустые полки в одном из супермаркетов Киева. Фото: Новини.LIVE

В некоторых супермаркетах Киева исчезли с полок популярные продукты. Жители столицы массово скупают дешевые муку и гречку. Также наблюдается повышенный спрос на недорогой рис.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE.

Какие продукты исчезают с полок магазинов

В некоторых столичных магазинах массово сметают с полок гречку, муку и рис. В частности в супермаркете Novus на Печерске раскупили:

крупу гречневую Marka Promo 1 кг — 50,99 грн;

крупу гречневую органическую Экород 400 г — 56,99 грн;

крупу гречневую Сквирянка 800 г — 87,12 грн;

рис длиннозернистый Novus 1 кг — 80,99 грн;

рис пропаренный Novus 1 кг — 81,99 грн;

рис нешлифованный Novus 0,9 кг — 89,99 грн;

мука пшеничная Novus высшего сорта 1 кг — 28,89 грн.

Novus на Печерске. Фото: Новини.LIVE

Такой ажиотаж вероятно вызван повышенным спросом на крупы и муку на фоне роста цен.

Гречка в Украине за три месяца подорожала почти на 60% — с 47,87 грн/кг до 54,07 грн/кг в среднем.

В то же время цены на рис и муку с начала 2026 года в украинских магазинах почти не изменились.

Что происходит в других районах Киева

Такой ажиотаж наблюдается лишь в отдельных магазинах. В большинстве районов, где побывали журналисты Новини.LIVE, в супермаркетах нет проблем с гречкой, рисом, мукой или другими продуктами.

Так, например, в ЭКО-маркете на Борщаговке достаточно как фасованных круп, так и весовой продукции. Там фасованную гречку можно купить по 51,90 грн/кг, рис длинный — по 50,50 грн/кг, муку — от 29,20 грн/кг.

Весовая продукция дешевле:

мука — 18,30 грн/кг;

рис длиннозернистый — 46,90 грн/кг;

крупа гречневая — 50,50 грн/кг.

В супермаркете Фора на том же районе дефицита круп тоже не наблюдается. При этом цены на фасованную продукцию немного другие: гречка по 69,90 грн/кг, рис — от 46,90 грн/кг. Весовых круп нет в ассортименте магазина.

В Велмарте на Борщаговке ситуация другая — здесь дешевую продукцию раскупают достаточно активно.

В Голосеевском районе полки супермаркетов АТБ заполнены и крупами (гречка — от 50,90 грн/кг, рис — от 46,90 грн/кг), и мукой (от 19,40 грн/кг).

В Варусе виднеются опустевшие полки, однако пробелы довольно быстро заполняются работниками сети. Гречка — от 42,90/900 граммов, рис — от 35,0 грн/900 граммов, мука — от 20,40 грн/кг.

В Сильпо полки заполнены как крупами, так и мукой. Цены разные, много выгодных акционных предложений.

В Ашане на Голосеевском самая дешевая гречка стоит 47,0 грн/кг, рис — от 53 грн/кг, дефицита круп нет.

В пригороде столицы ажиотажа тоже не наблюдается. Например, в супермаркете Фора в Вишневом есть и гречка, и рис, и мука. Цены такие же, как и в столичных магазинах сети.

Такая же ситуация и в АТБ в этом городке

В общем, как в Киеве, так и в пригороде, полки супермаркетов в основном заполнены, а пробелы, даже если возникают, быстро заполняются популярными товарами.

Ранее мы рассказывали, что в Украине выросли цены на популярные продукты. Лидером по подорожанию стала гречка. Всего с начала года стоимость этой крупы подскочила на 59%. Немного отстают от нее украинские яблоки.

Также узнавайте, на сколько в Украине подорожают мясо и молочные продукты. Первый скачок цен ожидается уже в конце марта, второй — накануне Пасхи.

Частые вопросы

Будет ли дорожать гречка в Украине?

Да, эксперты прогнозируют, что до конца года гречка прибавит 15-25% к текущей цене. Будут дорожать и другие популярные товары — мясо, молочные продукты, яйца, импортные фрукты и овощи.

Сколько может храниться гречка?

От 1 до 1,5 года и более. Важно хранить крупу в герметичной таре и хранить ее в темном, сухом и прохладном месте.

