Полиці порожні, але не всюди: у Києві розкупили дешеві борошно та крупи

Порожні полиці в одному з супермаркетів Києва. Фото: Новини.LIVE

У деяких супермаркетах Києва зникли з полиць популярні продукти. Жителі столиці масово скуповують дешеві борошно та гречку. Також спостерігається підвищений попит на недорогий рис.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE.

Які продукти зникають з полиць магазинів

В деяких столичних магазинах масово змітають з полиць гречку, борошно та рис. Зокрема в супермаркеті Novus на Печерську розкупили:

крупу гречану Marka Promo 1 кг — 50,99 грн;

крупу гречану органічну Екород 400 г — 56,99 грн;

крупу гречану Сквирянка 800 г — 87,12 грн;

рис довгозернистий Novus 1 кг — 80,99 грн;

рис пропарений Novus 1 кг — 81,99 грн;

рис нешліфований Novus 0,9 кг — 89,99 грн;

борошно пшеничне Novus вищого гатунку 1 кг — 28,89 грн.

Такий ажіотаж ймовірно викликаний підвищеним попитом на крупи та муку на тлі зростання цін.

Гречка в Україні за три місяці подорожчала майже на 60% — з 47,87 грн/кг до 54,07 грн/ кг в середньому.

Водночас ціни на рис та борошно з початку 2026 року в українських магазинах майже не змінилися.

Що відбувається в інших районах Києва

Такий ажіотаж спостерігається лише в окремих магазинах. В більшості районів, де побували журналісти Новини.LIVE, у супермаркетах немає проблем з гречкою, рисом, борошном чи іншими продуктами.

Так, наприклад, в ЕКО-маркеті на Борщагівці вдосталь як фасованих круп, так і вагової продукції. Там фасовану гречку можна купити по 51,90 грн/кг, рис довгий — по 50,50 грн/кг, борошно — від 29,20 грн/кг.

Вагова продукція дешевша:

борошно — 18,30 грн/кг;

рис довгозернистий — 46,90 грн/кг;

крупа гречана — 50,50 грн/кг.

ЕКО-маркет на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

ЕКО-маркет на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

ЕКО-маркет на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

ЕКО-маркет на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







У супермаркеті Фора на тому ж районі дефіциту круп теж не спостерігається. При цьому ціни на фасовану продукцію трохи інші: гречка по 69,90 грн/кг, рис — від 46,90 грн/кг. Вагових круп немає в асортименті магазину.

Фора на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Фора на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Фора на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Фора на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







У Велмарті на Борщагівці ситуація інша — тут дешеву продукцію розкуповують досить активно.

Велмарт на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Велмарт на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Велмарт на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE

Велмарт на Борщагівці. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







У Голосіївському районі полиці супермаркетів АТБ заповнені і крупами (гречка — від 50,90 грн/кг, рис — від 46,90 грн/кг), і борошном (від 19,40 грн/кг).

АТБ на Голосіївському. Фото: Новини.LIVE

У Варусі видніються спорожнілі полиці, проте прогалини досить швидко заповнюються працівниками мережі. Гречка — від 42,90/900 грамів, рис — від 35,0 грн/900 грамів, борошно — від 20,40 грн/кг.

Варус на Голосіївському. Фото: Новини.LIVE

В Сільпо полиці заповнені як крупами, так і борошном. Ціни різні, багато вигідних акційних пропозицій.

Сільпо на Голосіївському. Фото: Новини.LIVE

В Ашані на Голосіївському найдешевша гречка коштує 47,0 грн/кг, рис — від 53 грн/кг, дефіциту круп немає.

Ашан на Голосіївському. Фото: Новини.LIVE

Ашан на Голосіївському. Фото: Новини.LIVE 1 / 2



У передмісті столиці ажіотажу теж не спостерігається. Наприклад, в супермаркеті Фора у Вишневому є і гречка, і рис, і борошно. Ціни такі ж, як і у столичних магазинах мережі.

Фора у Вишневому. Фото: Новини.LIVE

Фора у Вишневому. Фото: Новини.LIVE

Фора у Вишневому. Фото: Новини.LIVE

Фора у Вишневому. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Така ж ситуація й в АТБ у цьому містечку

Загалом, як у Києві, так і у передмісті, полиці супермаркетів здебільшого заповнені, а прогалини, навіть якщо виникають, швидко заповнюються популярними товарами.

Раніше ми розповідали, що в Україні зросли ціни на популярні продукти. Лідером з подорожчання стала гречка. Загалом з початку року вартість цієї крупи підскочила на 59%. Трохи відстають від неї українські яблука.

Також дізнавайтеся, на скільки в Україні подорожчають м’ясо та молочні продукти. Перший стрибок цін очікується вже наприкінці березня, другий — напередодні Великодня.

Часті запитання

Чи буде дорожчати гречка в Україні?

Так, експерти прогнозують, що до кінця року гречка додасть 15-25% до поточної ціни. Дорожчатимуть й інші популярні товари — м’ясо, молочні продукти, яйця, імпортні фрукти та овочі.

Скільки може зберігатися гречка?

Від 1 до 1,5 року і більше. Важливо зберігати крупу у герметичній тарі й зберігати її в темному, сухому та прохолодному місці.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась