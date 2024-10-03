Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Покупки в 50 тыс. грн и не только — в ПФУ обратились к субсидиантам arrow

Покупки в 50 тыс. грн и не только — в ПФУ обратились к субсидиантам

3 октября 2024 14:13
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — ПФУ назвал случаи, когда пересматривают право на помощь
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Пенсионный фонд сообщил, кому из получателей жилищных субсидий необходимо в течение 30 дней обратиться в отделение. Речь идет о перечне случаев, предусматривающих отмену права на помощь, если не будет опровержения или документального подтверждения противоположного.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Читайте также:

Кто из субсидиантов должен обратиться в ПФУ

Пенсионный фонд назвал случаи, когда специалисты должны пересматривать право украинцев на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг.

"Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

По нормам законодательства, право на субсидию будет пересмотрено в нескольких случаях. Украинцы должны сообщать ПФУ в случае наличия:

  • изменений в составе зарегистрированных в жилище членов домохозяйства, их социального статуса, изменений в составе семьи;
  • изменений перечня получаемых коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смены управляющего, исполнителя коммунуслуг, создания объединения совладельцев многоквартирного дома;
  • в случае пребывания за границей гражданина из состава домохозяйства/члена семьи совокупно более 60 дней;
  • единовременной уплаты товара на сумму более 50 тыс. гривен;
  • покупки или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого выше 50 тыс. гривен;
  • получения права собственности на транспорт (кроме мопедов, прицепов).

"Помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначается в случае совершения каким-либо членом семьи, проживающей вместе, масштабной покупки. Речь идет об совершении покупки на сумму свыше 50 тыс. грн в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией", — говорится в материалах фонда.

Правила начисления субсидий в 2024 году

По данным ПФУ, при расчете размера жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2024-2025 годов будут учитывать доходы семьи за первый и второй кварталы этого года.

В то же время, если речь идет о пенсионерах, то их доходы будут учитываться в размере пенсионной выплаты за август этого года.

Если украинцы обратятся за жилищной субсидией в период до 30 ноября, то ее назначат с октября.

Автоматически субсидии на отопительный период назначат для всех, кто имел в неотапливаемый период или составляли 0,00 грн. Таким гражданам не нужно обращаться за выплатой дополнительно.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры могут получить 50% льготу на коммунальные услуги, если среднемесячный доход не превышает определенную налоговую социальную льготу — 4,24 тыс. гривен

Также сообщалось, что в отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.

коммунальные услуги субсидии ПФУ финансовая помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:32 Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте встретился с Зеленским

14:17 Вместо Польши оказался в Беларуси — пограничники задержали уклониста

14:13 Отсрочка для студентов — существует ли возрастной порог

14:13 Покупки в 50 тыс. грн и не только — в ПФУ обратились к субсидиантам

14:07 В Умани объяснили, как израильские полицейские помогают украинцам

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:07 Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов

14:04 Последний переход на зимнее время в Украине — как подготовиться к изменениям

14:02 В Одессе судили участника ловушки для любителей развлечений для взрослых

13:52 Отключение света зимой — эксперт назвал худший из возможных сценариев

13:48 В Нацполиции показали первые минуты после удара КАБ по дому в Харькове

14:32 Новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте встретился с Зеленским

14:17 Вместо Польши оказался в Беларуси — пограничники задержали уклониста

14:13 Отсрочка для студентов — существует ли возрастной порог

14:13 Покупки в 50 тыс. грн и не только — в ПФУ обратились к субсидиантам

14:07 В Умани объяснили, как израильские полицейские помогают украинцам

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

14:07 Сырский отчитался о работе на фронте и наградил бойцов

14:04 Последний переход на зимнее время в Украине — как подготовиться к изменениям

14:02 В Одессе судили участника ловушки для любителей развлечений для взрослых

13:52 Отключение света зимой — эксперт назвал худший из возможных сценариев

13:48 В Нацполиции показали первые минуты после удара КАБ по дому в Харькове

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:00 Ловушка в Угледаре и собственное производство оружия в Украине — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября