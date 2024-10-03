Субсидии в Украине — ПФУ назвал случаи, когда пересматривают право на помощь

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд сообщил, кому из получателей жилищных субсидий необходимо в течение 30 дней обратиться в отделение. Речь идет о перечне случаев, предусматривающих отмену права на помощь, если не будет опровержения или документального подтверждения противоположного.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

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Пенсионный фонд назвал случаи, когда специалисты должны пересматривать право украинцев на жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг.

"Гражданин, которому назначена жилищная субсидия, в течение 30 календарных дней с момента возникновения обстоятельств, влияющих на назначение субсидии, обязан проинформировать об этом орган Пенсионного фонда Украины", — говорится в сообщении.

По нормам законодательства, право на субсидию будет пересмотрено в нескольких случаях. Украинцы должны сообщать ПФУ в случае наличия:

изменений в составе зарегистрированных в жилище членов домохозяйства, их социального статуса, изменений в составе семьи;

изменений перечня получаемых коммунальных услуг, условий их предоставления;

смены управляющего, исполнителя коммунуслуг, создания объединения совладельцев многоквартирного дома;

в случае пребывания за границей гражданина из состава домохозяйства/члена семьи совокупно более 60 дней;

единовременной уплаты товара на сумму более 50 тыс. гривен;

покупки или приобретения права собственности на имущество, стоимость которого выше 50 тыс. гривен;

получения права собственности на транспорт (кроме мопедов, прицепов).

"Помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг не назначается в случае совершения каким-либо членом семьи, проживающей вместе, масштабной покупки. Речь идет об совершении покупки на сумму свыше 50 тыс. грн в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией", — говорится в материалах фонда.

Правила начисления субсидий в 2024 году

По данным ПФУ, при расчете размера жилищной субсидии с начала отопительного сезона 2024-2025 годов будут учитывать доходы семьи за первый и второй кварталы этого года.

В то же время, если речь идет о пенсионерах, то их доходы будут учитываться в размере пенсионной выплаты за август этого года.

Если украинцы обратятся за жилищной субсидией в период до 30 ноября, то ее назначат с октября.

Автоматически субсидии на отопительный период назначат для всех, кто имел в неотапливаемый период или составляли 0,00 грн. Таким гражданам не нужно обращаться за выплатой дополнительно.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры могут получить 50% льготу на коммунальные услуги, если среднемесячный доход не превышает определенную налоговую социальную льготу — 4,24 тыс. гривен

Также сообщалось, что в отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.