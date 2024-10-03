Субсидії в Україні — ПФУ назвав випадки, коли переглядають право на допомогу

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд повідомив, кому з отримувачів житлових субсидій необхідно протягом 30 днів звернутися у відділення. Йдеться про перелік випадків, які передбачають скасування права на допомогу, якщо не буде спростування чи документального підтвердження протилежного.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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Так, Пенсійний фонд назвав випадки, коли фахівці мають переглядати право українців на житлові субсидії на оплату комунальних послуг.

"Громадянин, якому призначено житлову субсидію, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, які впливають на призначення субсидії, зобов’язаний поінформувати про це орган Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні.

За нормами законодавства, право на субсидію переглянуть у кількох випадках. Українці мають повідомляти ПФУ у разі наявності:

змін у складі зареєстрованих у житлі членів домогосподарства, їхнього соціального статусу, зміни у складі родини;

змін у переліку отримуваних комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунпослуг, створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;

у разі перебування за кордоном громадянина зі складу домогосподарства/члена родини сукупно понад 60 днів;

одноразової сплати за товар на суму більш ніж 50 тис. гривень;

купівлі чи набуття права власності на майно, вартість якого вища за 50 тис. гривень;

отримання права власності на транспорт (окрім мопедів, причепів).

"Допомога на оплату житлово-комунальних послуг не призначається в разі здійснення будь-яким членом сім’ї, що проживає разом, масштабної покупки. Йдеться про здійснення покупки на суму понад 50 тис. грн протягом 12 місяців перед зверненням за субсидією", — йдеться у матеріалах фонду.

Правила нарахування субсидій у 2024 році

За даними ПФУ, під час розрахунку розміру житлової субсидії з початку опалювального сезону 2024−2025 років будуть враховувати доходи родини за перший та другий квартали цього року.

Водночас, якщо йдеться про пенсіонерів, то їхні доходи будуть враховувати в розмірі пенсійної виплати за серпень цього року.

Якщо українці звернуться за житловою субсидією у період до 30 листопада, то її призначать з жовтня.

Автоматично субсидії на опалювальний період призначать для всіх, хто їх мав у неопалювальний період чи становили 0,00 грн. Таким громадянам не треба звертатися за виплатою додатково.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонери можуть отримати 50% пільгу на комунальні послуги, якщо середньомісячний дохід не перевищує визначену податкову соціальну пільгу — 4,24 тис. гривень

Також повідомлялося, що в опалювальний період 2024−2025 років розрахунок житлової субсидії проведуть автоматично для всіх, хто отримував допомогу влітку або вона становила 0,00 грн. Проте є категорії громадян, яким необхідно подати документи повторно.