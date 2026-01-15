Видео
Главная Финансы Ощадбанк за ежедневные покупки разыграет авто — условия акции

Ощадбанк за ежедневные покупки разыграет авто — условия акции

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 06:01
Ощадбанк за 5 карточных платежей разыграет автомобиль — подробности акции
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" подготовили ценные призы за ежедневные покупки для некоторых своих клиентов. Для того, чтобы присоединиться к участию по розыгрышу подарков, нужно выполнить лишь несколько требований.

Такая информация содержится на официальном сайте банка.

Читайте также:

Какие призы подготовил Ощадбанк за расчеты

В рамках новой акции клиенты государственного банка могут стать участником розыгрыша ценных подарков, осуществив пять расчетов кредитной картой Mastercard от Ощада. Ежедневные покупки дадут шанс выиграть главный приз — авто.

"Автоматически становитесь участником соответствующего этапа акции и участвуйте в розыгрыше телевизоров Samsung 50″, смартфонов iPhone 17 и зарядных станций Bluetti. В финале акции главный приз: розыгрыш автомобиля Hyundai TUCSON", — говорится в сообщении.

Речь идет о расчетах кредитной картой "Моя кредитка" с лимитом до 400 тыс. грн до пяти лет с автопролонгацией и реальной годовой процентной ставкой 58,27%.

Соответствующая акция будет действовать до 12 марта 2026 года на территории Украины, за исключением оккупированных территорий и районов, где продолжаются боевые действия.

Ощадбанк акція 2026
Объявление банка. Источник: Ощадбанк

Как клиентам Ощадбанка стать участниками акции

По условиям банка, принять участие в акции по розыгрышу ценных подарков могут:

  1. Дееспособные граждане Украины;
  2. Имеют идентификационный код, полученный в установленном законом порядке;
  3. На момент участия в акции исполнилось 18 лет;
  4. Являются держателями кредитных карт "Моя кредитка" Маѕтегсагԁ, эмитированных АО "Ощадбанк".

Клиент будет автоматически зачислен в базу участников при условии осуществления пяти различных оплат от 500 грн каждая кредитной картой Mastercard от Ощадбанка.

"Определение победителей акции осуществляется исполнителем путем случайной компьютерной выборки порядковых номеров участников, присвоенных организатором и переданных исполнителю в обезличенном виде (без персональных данных участников), на основании базы акции за соответствующий этап периода акции", — добавили в банке.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке украинцы могут оформить пенсионные карты. Известно, какие тарифы предусмотрены на 2026 год.

Еще рассказывали, что клиенты пенсионного возраста могут получить от Ощадбанка вознаграждение, которое будут разыгрывать ежемесячно. Приобщиться к ней можно, если сделать оплату от 500 грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
