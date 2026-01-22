Ощадбанк может заблокировать доступ к счетам — какие проверяют операции

Блокировка счета в Ощаде — какие операции под угрозой
В 2026 году клиентам государственного "Ощадбанка" грозит потеря доступа к счетам, в рамках действия закона о финансовом мониторинге. Украинцы могут избежать ограничений, зная определенные правила.
Об этом сообщают Новини.LIVE
Кому из клиентов Ощадбанка грозит потеря доступа к счетам
Выявление подозрительных финансовых операций происходит на основе действия специальных алгоритмов, которые не разглашаются. В случае возникновения подозрений в отношении клиента - счета могут заблокировать до выяснения обстоятельств или в случае их подтверждения - расторгнуть договор о сотрудничестве.
В основном расторжение отношений происходит из-за подозрительных платежей по банковскому счету клиента. Кроме того, банк может прекратить обслуживание клиента в следующих случаях:
- Если операции по нормам банка вызывают сомнения в связи с несоответствием указанных сумм доходов;
- В случае непредоставления документов, позволяющих проверить деятельность;
- Предоставление недостоверной информации о клиенте;
- Отсутствие возможности осуществления идентификации лица, в интересах которого проходит операция.
Ощадбанк осуществляет проверку операций как физлиц, так и предпринимателей или юрлиц в Украине в соответствии с частью 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Правила вывода заблокированных денег из банка
В случае появления подозрений финучреждение может сразу заблокировать счет и запросить дополнительные данные по платежам. Если они не подтвердят правомерность, то клиент получит сообщение об отказе от сотрудничества.
Деньги можно будет вывести со счета в другой банк в течение 30 дней. Для этого клиент должен подать заявление. А также:
- реквизиты другого счета в банке, открытого на имя клиента;
- паспорт гражданина или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код.
