Ощадбанк может заблокировать доступ к счетам — какие проверяют операции

В 2026 году клиентам государственного "Ощадбанка" грозит потеря доступа к счетам, в рамках действия закона о финансовом мониторинге. Украинцы могут избежать ограничений, зная определенные правила.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию банковского учреждения.

Кому из клиентов Ощадбанка грозит потеря доступа к счетам

Выявление подозрительных финансовых операций происходит на основе действия специальных алгоритмов, которые не разглашаются. В случае возникновения подозрений в отношении клиента - счета могут заблокировать до выяснения обстоятельств или в случае их подтверждения - расторгнуть договор о сотрудничестве.

В основном расторжение отношений происходит из-за подозрительных платежей по банковскому счету клиента. Кроме того, банк может прекратить обслуживание клиента в следующих случаях:

Если операции по нормам банка вызывают сомнения в связи с несоответствием указанных сумм доходов; В случае непредоставления документов, позволяющих проверить деятельность; Предоставление недостоверной информации о клиенте; Отсутствие возможности осуществления идентификации лица, в интересах которого проходит операция.

Ощадбанк осуществляет проверку операций как физлиц, так и предпринимателей или юрлиц в Украине в соответствии с частью 1 ст. 15 закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Правила вывода заблокированных денег из банка

В случае появления подозрений финучреждение может сразу заблокировать счет и запросить дополнительные данные по платежам. Если они не подтвердят правомерность, то клиент получит сообщение об отказе от сотрудничества.

Деньги можно будет вывести со счета в другой банк в течение 30 дней. Для этого клиент должен подать заявление. А также:

реквизиты другого счета в банке, открытого на имя клиента;

паспорт гражданина или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код.

