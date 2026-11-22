Люди возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Во время предпраздничных покупок клиенты ПриватБанка могут растянуть выплаты за товары на более длительный период. В рамках акции «Зеленая пятница» количество платежей можно увеличить вдвое, однако за каждый дополнительный месяц придется заплатить комиссию. Предложение будет действовать до 7 декабря 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Как работает продленная "Оплата частями"

Акция "Зеленая пятница" продлится с 10 ноября по 7 декабря 2026 года. В этот период клиенты банка могут оформлять покупки в магазинах-партнерах с продленным сроком оплаты.

Количество платежей можно увеличить на то же количество месяцев, которое изначально предлагает магазин. Например, если товар доступен в рассрочку на пять платежей, покупатель может продлить график до десяти. При этом общее количество платежей не может превышать 25.

Однако такая возможность не бесплатна. За каждый дополнительный месяц банк взимает 1,9% от суммы покупки. Например, если товар стоит 10 000 грн, а покупатель добавляет пять месяцев к первоначальному графику, дополнительная плата составит 950 грн.

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Поэтому перед оформлением покупки стоит оценить не только размер ежемесячного платежа, но и общую сумму расходов с учетом комиссии за продление срока.

Кто может воспользоваться предложением

Принять участие в акции могут клиенты ПриватБанка, имеющие карту "Картка24", "Универсальная", "Универсальная Gold" или премиальную карту Mastercard или Visa с доступным лимитом по услуге "Оплата частями".

Специально регистрироваться для участия не нужно. Достаточно совершить покупку с "Оплатой в рассрочку" в одном из магазинов-партнеров в период действия акции. Минимальная сумма покупки для участия составляет 300 грн.

В перечень партнеров входят, в частности, Rozetka, COMFY, ALLO, FOXTROT, MOYO, Эпицентр, Citrus, Intertop, Samsung и другие торговые сети. Полный список доступен на сайте банка.

Как проверить лимит на покупку

Узнать доступную сумму по услуге "Оплата в рассрочку" можно в мобильном приложении Приват24. Для этого нужно открыть раздел "Сервисы", перейти к пункту "Кредиты" и выбрать "Оплата в рассрочку".

Важно учитывать, что количество платежей для конкретного товара определяет магазин-партнер. Именно от первоначального графика зависит, на какой срок можно будет растянуть выплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как безопасно пользоваться приложением Приват24. Клиентам важно защищать данные для входа, не передавать посторонним коды подтверждения и проверять подозрительные операции. Такие правила помогают уберечь средства от мошенников.

Также Новини.LIVE писали, почему ПриватБанк может попросить клиентов раскрыть информацию о доходах. Такие сведения нужны финансовому учреждению для финансового мониторинга и оценки операций по счетам. Если банк запрашивает подтверждение происхождения средств, клиенту следует своевременно предоставить необходимые документы.