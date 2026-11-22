Люди біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Під час передсвяткових покупок клієнти ПриватБанку можуть розтягнути виплати за товари на довший період. У межах акції "Зелена п’ятниця" кількість платежів дозволяють збільшити вдвічі, однак за кожен додатковий місяць доведеться заплатити комісію. Пропозиція діятиме до 7 грудня 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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Як працює подовжена "Оплата частинами"

Акція "Зелена п’ятниця" триватиме з 10 листопада до 7 грудня 2026 року. У цей період клієнти банку можуть оформлювати покупки в магазинах-партнерах із подовженим строком оплати.

Кількість платежів можна збільшити на таку саму кількість місяців, яку спочатку пропонує магазин. Наприклад, якщо товар доступний у розстрочку на п’ять платежів, покупець може подовжити графік до десяти. Водночас загальна кількість платежів не може перевищувати 25.

Однак така можливість не безкоштовна. За кожен додатковий місяць банк стягує 1,9% від суми покупки. Наприклад, якщо товар коштує 10 000 грн, а покупець додає п’ять місяців до початкового графіка, додаткова плата становитиме 950 грн.

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Тож перед оформленням покупки варто оцінити не лише розмір щомісячного платежу, а й загальну суму витрат із комісією за подовження строку.

Хто може скористатися пропозицією

Взяти участь в акції можуть клієнти ПриватБанку, які мають картку "Картка24", "Універсальна", "Універсальна Gold" або преміальну картку Mastercard чи Visa з доступним лімітом за послугою "Оплата частинами".

Спеціально реєструватися для участі не потрібно. Достатньо здійснити покупку з "Оплатою частинами" в одному з магазинів-партнерів у період дії акції. Мінімальна сума покупки для участі становить 300 грн.

До переліку партнерів входять, зокрема, Rozetka, COMFY, ALLO, FOXTROT, MOYO, Епіцентр, Citrus, Intertop, Samsung та інші торговельні мережі. Повний список доступний на сайті банку.

Як перевірити ліміт на покупку

Дізнатися доступну суму за послугою "Оплата частинами" можна в мобільному застосунку Приват24. Для цього потрібно відкрити розділ "Сервіси", перейти до пункту "Кредити" та вибрати "Оплата частинами".

Важливо врахувати, що кількість платежів для конкретного товару визначає магазин-партнер. Саме від початкового графіка залежить, наскільки довго можна буде розтягнути виплати.

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