Человек держит в руке телефон с открытым приложением Приват24. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного "ПриватБанка" рассказали о важности защиты своих данных на смартфоне, если пользуются мобильным банковским приложением. Также требует принятия мер безопасности финансовый номер, привязанный к счету, через который мошенники могут получить доступ к аккаунтам.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Как безопасно пользоваться приложением ПриватБанка

Как отметили в госбанке, клиенты должны знать ключевые правила безопасного использования мобильного приложения "Приват24", которые помогут надежно уберечь средства от мошенников.

Они основаны на защите самого смартфона, финансового номера телефона и сохранении конфиденциальности банковских данных. Украинцам рекомендуют принять следующие меры по защите смартфона:

Использование пароля

Прежде всего клиенты должны включить функцию блокировки экрана. Современные гаджеты позволяют ограничить доступ к устройствам с помощью паролей, ПИН-кодов и графических ключей.

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Защита смартфона и планшета от вирусов

Следует использовать официальные источники загрузки для установки или обновления приложения "Приват24". Чтобы не заразить телефон вирусами, необходимо установить лицензионную операционную систему, избегать подозрительных сайтов и ссылок, устанавливать программное обеспечение или приложения из App Store или Play Market.

Безопасное подключение к интернету

Необходимо избегать входа в мобильный банкинг через подключение к общественным и незащищенным сетям Wi-Fi в кафе, отелях или на вокзалах. В банке рекомендуют использовать мобильный интернет при совершении финансовых операций.

Не передавать смартфон посторонним

Не рекомендуется передавать телефон или планшет посторонним, непроверенным лицам, ведь они могут воспользоваться SMS-банкингом, получить одноразовые пароли для входа в "Приват24" и подтверждения платежей.

Защита номера, привязанного к банковской карте

Телефонный номер, привязанный к банковским счетам, также требует особой защиты. Для этого следует соблюдать следующие рекомендации:

Использовать PIN-код для защиты SIM-карты. Установить вместо стандартного пароля SIM-карты собственный, что защитит номер в случае потери или кражи телефона. Предоставить мобильному оператору дополнительную личную информацию (к номеру добавить данные владельца, копию паспорта) для защиты SIM-карты в случае попытки перевыпуска.

Как действовать в случае потери телефона

Если телефон был утерян или украден, была замечена подозрительная активность, то в таких условиях не стоит медлить, а следует немедленно заблокировать карты и аккаунт "Приват24", позвонив на горячую линию по номеру 3700. Также необходимо обратиться к мобильному оператору, чтобы заблокировать SIM-карту.

С другого безопасного устройства можно сменить пароли к электронной почте и аккаунтам Google/Apple ID, которые были привязаны к утерянному смартфону.

Кроме того, необходимо сообщать банк о любых попытках введения клиента в заблуждение или перехода на фишинговые сайты. Это можно оперативно сделать в приложении в меню, выбрав пункт "Коммуникации".

Ранее Новини.LIVE писали о необходимости отчитываться о доходах перед ПриватБанком. Он регулярно отправляет сообщения с просьбой обновить данные, в частности, о размере финансовых поступлений за месяц. На выполнение такой просьбы отводится 30 дней. Процедуру можно пройти как онлайн, так и лично при обращении в отделение.

Еще Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк изменил условия обслуживания для некоторых карт Visa. Чтобы получить доступ к бесплатным сервисам, необходимо будет тратить более крупные суммы при расчетах. Речь идет о расходах от 10 000 до 30 000 грн, в противном случае клиенты потеряют бесплатный доступ к услугам.