Почасовая ставка зарплаты в Украине — что стоит знать в 2025 году

Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине некоторые граждане могут работать на условиях почасовой формы оплаты труда, когда средства выплачивают в зависимости от отработанного времени. Известно, какие действуют правила относительно такого способа заработка в 2025 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что стоит знать о почасовой ставке зарплаты

Украинские работники могут получать доход по почасовой, сдельной или другим системам оплаты труда, согласно статье 97 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ).

Так, почасовая и сдельная формы оплаты труда отличаются показателями, которые применяются для измерения труда при определении зарплаты.

Почасовая форма оплаты труда применяется тогда, когда измерителем результата труда является количество отработанного времени. Если же важным является также количество изготовленной продукции (работ или услуг), то применяется сдельная форма оплаты труда.

Зарплата при почасовой оплате труда определяется по-разному. Так, она может зависеть от продолжительности работы и размера таких ставок:

часовая тарифная ставка;

дневная тарифная ставка;

месячная тарифная ставка (оклад).

При почасовой оплате устанавливаются нормированные задания. Также могут устанавливать нормы обслуживания или нормы численности работников для выполнения отдельных функций и объемов работ, в соответствии со ст. 92 КЗоТ. Нормированные задания устанавливаются на один час труда.

Как исчисляется оплата по часовой ставке

При почасовой оплате труда размеры зарплат работников определяются исходя из показателя часовой тарифной ставки и отработанных часов каждого из них.

Если работнику установлен месячный оклад, то его фактически начисленная зарплата будет зависеть от оклада (месячной тарифной ставки) и количества фактически отработанных дней.

Если работник оформлен на оклад (месячную ставку), то ему начислят полный оклад за все отработанные рабочие дни. Даже если в месяцах будет разное количество дней, всё равно начислят оклад, прописанный в штатном расписании. Если отработал не полностью, то зарплату начислят пропорционально отработанному времени путём деления оклада на норму дней в определённом месяце и умножением на фактически отработанную продолжительность работы.

При почасовой оплате труда основная заработная плата за месяц (ЗПч) рассчитывается по формуле: ЗПч = Тч х Гвид. А именно — как производное часовой тарифной ставки гражданина (Тч) и отработанных им часов в определенный период (Гвидпр).

Например, если часовая тарифная ставка работника составляет 80 грн/час, в августе было отработано 168 часов, а в сентябре — 176 часов, то размер зарплаты по почасовой ставке за месяц будет равен:

80 грн/час х 168 ч = 13,44 тыс. грн (август 2025 года);

80 грн/час х 176 ч = 14,08 тыс. грн (сентябрь 2025 года).

Стоит заметить, что статьей 3-1 закона от 24 марта 1995 №108/95-ВР "Об оплате труда" предусмотрена норма по соблюдению размера минимальной заработной платы. Размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть меньше размера минимальной зарплаты. В 2025 году "минималка" в Украине равна 8 тыс. грн, а минимальная почасовая ставка составляет 48 грн.

Ранее мы писали, что с октября текущего года заработают требования по минимальному уровню средней зарплаты на предприятиях, торгующих подакцизными товарами. В случае несоблюдения соответствующего требования — бизнес будут лишать лицензий.

Также мы рассказывали об изменениях в подходе в 2025 году в расчете фонда оплаты труда для государственных служащих. Теперь действует единый подход в формировании таких фондов.