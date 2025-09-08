Погодинна ставка зарплати в Україні — що варто знати у 2025 році

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни можуть працювати на умовах погодинної форми оплати праці, коли кошти виплачують залежно від відпрацьованого часу. Відомо, які діють правила щодо такого способу заробітку у 2025 році.

Що варто знати про погодинну ставку зарплати

Українські працівники можуть отримувати дохід за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці, згідно зі статтею 97 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Так, погодинна та відрядна форми оплати праці різняться показниками, які застосовуються для виміру праці під час визначення зарплати.

Погодинна форма оплати праці застосовується тоді, коли вимірником результату праці є кількість відпрацьованого часу. Якщо ж важливою є також кількість виготовленої продукції (робіт чи послуг), то застосовується відрядна форма оплати праці.

Зарплата під час погодинної оплати праці визначається по-різному. Так, вона може залежати від тривалості роботи і розміру таких ставок:

годинна тарифна ставка;

денна тарифна ставка;

місячна тарифна ставка (оклад).

Під час погодинної оплати встановлюються нормовані завдання. Також можуть встановлювати норми обслуговування або норми чисельності працівників для виконання окремих функцій та обсягів робіт, відповідно до ст. 92 КЗпП. Нормовані завдання встановлюються на одну годину праці.

Як обчислюється оплата за годинною ставкою

Під час погодинної оплати праці розміри зарплат працівників визначаються виходячи з показника годинної тарифної ставки та відпрацьованих годин кожного з них.

Якщо працівнику встановлено місячний оклад, то його фактично нарахована зарплата буде залежати від окладу (місячної тарифної ставки) та кількості фактично відпрацьованих днів.

Якщо працівник оформлений на оклад (місячну ставку), то йому нарахують повний оклад за всі відпрацюванні робочі дні. Навіть якщо в місяцях буде різна кількість днів, все одно нарахують оклад, прописаний у штатному розписі. Якщо відпрацював неповністю, то зарплату нарахують пропорційно відпрацьованому часу шляхом ділення окладу на норму днів у певному місяці та множенням на фактично відпрацьовану тривалість роботи.

У разі погодинної оплати праці основна заробітна плата за місяць (ЗПгод) розраховується за формулою: ЗПгод = Тгод х Гвід. А саме — як добуток годинної тарифної ставки громадянина (Тгод) і відпрацьованих ним годин у певний період (Гвідпр).

Наприклад, якщо годинна тарифна ставка працівника становить 80 грн/год, у серпні було відпрацьовано 168 годин, а в вересні — 176 годин, то розмір зарплати за погодинною ставкою за місяць дорівнюватиме:

80 грн/год х 168 год = 13,44 тис. грн (серпень 2025 року);

80 грн/год х 176 год = 14,08 тис. грн (вересень 2025 року).

Варто зауважити, що статтею 3-1 закону від 24 березня 1995 №108/95-ВР "Про оплату праці" передбачена норма з дотримання розміру мінімальної заробітної плати. Розмір зарплати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути меншим за розмір мінімальної зарплати. У 2025 році "мінімалка" в Україні дорівнює 8 тис. грн, а мінімальна погодинна ставка становить 48 грн.

Раніше ми писали, що з жовтня поточного року запрацюють вимоги щодо мінімального рівня середньої зарплати на підприємствах, які торгують підакцизними товарами. У разі недотримання відповідної вимоги — бізнес будуть позбавляти ліцензій.

Також ми розповідали про зміни у підході у 2025 році в розрахунку фонду оплати праці для державних службовців. Тепер діє єдиний підхід у формуванні таких фондів.