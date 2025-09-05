Новые требования к зарплатам с 1 октября — кого коснется нововведение

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С 1 октября 2025 года изменятся требования к минимальной средней заработной плате для розничных торговцев подакцизными товарами. Из-за низких зарплат работников бизнес начнут лишать соответствующих лицензий.

Это предусмотрено законом №4536-IX от 16 июля 2025 года.

Как изменятся требования к зарплатам с 1 октября

Речь идет о вступлении в силу с 1 октября закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения" и с целью усовершенствования отдельных положений налогового законодательства".

Согласно ему, размер минимальной средней заработной платы для предприятий, занимающихся торговлей подакцизными товарами, должен составлять не менее двух размеров минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. В 2025 году размер "минималки" равен 8 тыс. грн, учитывая это, уже с октября текущего года средняя зарплата должна составлять не менее 16 тыс. грн.

Новые требования будут касаться не всех работодателей, а только тех, которые имеют лицензии:

Право на ведение розничной торговли спиртными напитками; Право на розничную торговлю сидром и перри (без спирта); Право на продажу в рознице табачных изделий; Право на ведение розничной торговли жидкостями для электронных сигарет или торговли горючим.

Однако для некоторых продавцов будут действовать особые условия. Так, для магазинов площадью до 500 квадратных метров, расположенных за пределами Киева и областных центров (от 50 километров), требование по минимальной ежемесячной средней зарплате будет мягче. Им будет разрешено устанавливать зарплату на уровне 1,5 размера минимальной зарплаты, то есть речь идет о сумме 12 тыс. грн.

Угрозы для бизнеса за невыполнение требования по зарплатам

В случае несоответствия средней ежемесячной зарплаты установленному минимальному размеру в течение трех полных календарных месяцев — регулятор будет иметь право аннулировать соответствующие лицензии на ведение определенного вида бизнеса.

Такие факты будет устанавливать орган контроля при мониторинге деятельности бизнеса на предмет соблюдения законодательства по вопросам лицензирования.

В связи с этим кадровые службы предприятий с лицензиями на розничную продажу подакцизных товаров будут обязаны более тесно сотрудничать с бухгалтерскими службами и при необходимости вовремя делать подготовку приказов на премирование или о других доплатах к зарплатам.

Требование будет касаться минимальной средней заработной платы в целом у каждого такого работодателя, а не индивидуальных зарплат работников. Для этого нужно будет более внимательно планировать свои зарплатные фонды (вместе с премиями, надбавками, материальной помощью и т. п.).

