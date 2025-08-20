Осовременивание зарплат в сентябре — какие штрафы предусмотрены за отсутствие индексации

Индексация зарплат в сентябре — какие нормы, суммы и штрафы
В 2025 году работодатели должны проводить индексацию заработной платы работников с учетом новых правил, когда осовременивание доходов рассчитывается, начиная с "базового" января. В Государственной службе по вопросам труда рассказали, что грозит за нарушение в индексации зарплат в этом году.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из региональных управлений Гоструда.
Что грозит за нарушение в индексации зарплат в 2025 году
Как отмечают в ведомстве, индексация заработной платы является минимальной государственной гарантией, поэтому за ее непроведение или за допущение ошибок работодателям грозит штраф за каждого работника, в отношении которого оно было допущено. Соответствующее нарушение квалифицируется как несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда.
Согласно ст. 265 Кодекса законов о труде, несоблюдение минимальных госгарантий предусматривает штраф в двукратном размере от уровня минимальной зарплаты, установленной на время выявления нарушения.
В 2025 году "минималка" равна 8 тыс. грн, поэтому размер штрафа за каждого работника, в отношении которого будет совершено нарушение, составит 16 тыс. грн.
"То есть сейчас размер штрафа 16 тыс. грн! Однако во время военного положения штрафы не применяются, только в отдельных случаях", — говорится в сообщении.
Состоится ли индексация зарплаты в сентябре 2025 года
Согласно рекомендациям Министерства социальной политики, индексация должна начинаться с февраля 2025 года, ведь базовым месяцем предлагают считать январь, а не декабрь.
Согласно правилам, индексация может происходить при условии превышения индекса потребительских цен, который рассчитывается нарастающим итогом, порога индексации в 103%.
Государственная служба статистки уже опубликовала соответствующий индекс инфляции за июль, от которого зависит возможность проведения индексации зарплаты в сентябре, в зависимости от того, какие базовые месяцы были взяты для расчета. Показатель равен минус 0,2%, то есть инфляция составляет 99,8%.
Таким образом, суммы индексации зарплаты остались без изменений, поскольку не превышен порог индексации. Зарплату в сентябре должны осовременить те, у кого базовым был январь или февраль. Для января должна составлять минимально 133 грн, для февраля — 106 грн.
