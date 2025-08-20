Видео
Главная Финансы Индексация зарплат в сентябре — какие нормы, суммы и штрафы

Индексация зарплат в сентябре — какие нормы, суммы и штрафы

Дата публикации 20 августа 2025 14:30
Осовременивание зарплат в сентябре — какие штрафы предусмотрены за отсутствие индексации
Человек держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году работодатели должны проводить индексацию заработной платы работников с учетом новых правил, когда осовременивание доходов рассчитывается, начиная с "базового" января. В Государственной службе по вопросам труда рассказали, что грозит за нарушение в индексации зарплат в этом году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы одного из региональных управлений Гоструда.

Читайте также:

Что грозит за нарушение в индексации зарплат в 2025 году

Как отмечают в ведомстве, индексация заработной платы является минимальной государственной гарантией, поэтому за ее непроведение или за допущение ошибок работодателям грозит штраф за каждого работника, в отношении которого оно было допущено. Соответствующее нарушение квалифицируется как несоблюдение минимальных госгарантий в оплате труда.

Согласно ст. 265 Кодекса законов о труде, несоблюдение минимальных госгарантий предусматривает штраф в двукратном размере от уровня минимальной зарплаты, установленной на время выявления нарушения.

В 2025 году "минималка" равна 8 тыс. грн, поэтому размер штрафа за каждого работника, в отношении которого будет совершено нарушение, составит 16 тыс. грн.

"То есть сейчас размер штрафа 16 тыс. грн! Однако во время военного положения штрафы не применяются, только в отдельных случаях", — говорится в сообщении.

Состоится ли индексация зарплаты в сентябре 2025 года

Согласно рекомендациям Министерства социальной политики, индексация должна начинаться с февраля 2025 года, ведь базовым месяцем предлагают считать январь, а не декабрь.

Согласно правилам, индексация может происходить при условии превышения индекса потребительских цен, который рассчитывается нарастающим итогом, порога индексации в 103%.

Государственная служба статистки уже опубликовала соответствующий индекс инфляции за июль, от которого зависит возможность проведения индексации зарплаты в сентябре, в зависимости от того, какие базовые месяцы были взяты для расчета. Показатель равен минус 0,2%, то есть инфляция составляет 99,8%.

Таким образом, суммы индексации зарплаты остались без изменений, поскольку не превышен порог индексации. Зарплату в сентябре должны осовременить те, у кого базовым был январь или февраль. Для января должна составлять минимально 133 грн, для февраля — 106 грн.

Ранее мы писали, что украинские профсоюзы предлагают установить новый уровень минимальной зарплаты в стране. Речь идет о сумме в около 12 тыс. грн с 1 января 2026 года.

Также рассказывали, что правительство утвердило минимальную зарплату специалистов по сопровождению ветеранов войны. Такие работники будут получать не менее 25 тыс. грн.

зарплаты работа деньги штрафы индексация
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
