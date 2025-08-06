Пенсии в Украине — кто имеет право на стаж в двойном размере

Женщина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Украине некоторые работники определенных профессий могут рассчитывать на зачисление страхового стажа в двойном размере. То есть, за каждый отработанный год на определенных должностях будут засчитывать два года вместо одного. Это позволит выйти на пенсию раньше других.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на стаж в двойном размере

Расчет стажа, необходимого для назначения пенсии, происходит в соответствии со ст. 24 закона №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В двойном размере в стаж может засчитываться работа, касающаяся периодов, когда человек работал в сложных, опасных или даже экстремальных условиях.

В таких случаях происходит зачисление каждого отработанного года как двух лет при назначении будущей пенсии.

Есть несколько видов работ, где работники могут рассчитывать на двойной размер стажа:

Подземные горные и другие работы под землей:

Речь идет о шахтах, рудниках, метро, строительстве/обслуживании подземных коммуникаций.

Работа в экстремальных условиях:

Работники, выполняющие задачи на Крайнем Севере, высокогорье, районах с неблагоприятным климатом.

Некоторые виды военной службы:

Может зачисляться участникам боевых действий, антитеррористических операций или за выполнение других особо опасных заданий.

Работа в медучреждениях с высокими рисками:

В частности, работа в противотуберкулезных диспансерах и отделениях, в психиатрических учреждениях при определенных условиях, в частности до 1 января 2004 года, работа в инфекционных учреждениях, где есть высокий риск заражения.

Работа на водном транспорте:

Выполнение длительных рейсов, работа в специфических условиях.

Работа на территории чрезвычайных ситуаций:

В случае ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Отдельные виды работ, связанные с вредными и особо вредными условиями труда:

Выполнение работы с высоким уровнем шума, вибраций, радиации или токсичных веществ.

Как выйти на пенсию раньше за счет двойного стажа

Если работа гражданина подпадает под один из перечисленных видов, дающий право на двойной стаж, то для реализации права выйти на пенсию раньше, нужно обратиться в Пенсионный фонд.

В отделении ПФУ нужно предоставить документальное подтверждение соответствующей деятельности. Это может быть:

трудовая книжка с соответствующими записями;

справки от работодателей;

выписки из нормативных актов в случае изменения условий работы.

Ранее мы писали, когда от пенсионеров могут требовать справку о доходах. В частности, документ с подтверждением сумм пенсионных выплат нужен в случае выезда за границу.

Также мы сообщали, на какие выплаты могут рассчитывать граждане, имеющие 40-летний стаж. В частности, оформить пенсию можно будет с 60 лет, а ее размер будет индивидуальным.