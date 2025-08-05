Пенсії українців — кому і навіщо необхідна довідка про доходи

Від пенсіонерів вимагають довідку про доходи — що треба знати
У деяких випадках від пенсіонерів вимагають надання документа, що підтверджує розмір пенсійних виплат, отриманих за певний період. Така довідка може знадобитися, зокрема при виїзді за кордон, і її можна оформити онлайн.
Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Що треба знати про довідку про доходи пенсіонерам
Як зазначили у Пенсійному фонді, документ з підтвердженням розміру отриманих пенсійних виплат за конкретний період можуть вимагати у деяких випадках:
- під час оформлення комунальних пільг, соцдопомоги;
- у разі підтвердження платоспроможності громадянина;
- під час подання документів у консульство.
Правила оформлення довідки дистанційно
Українці можуть отримати довідку про доходи такими способами:
- онлайн на вебпорталі е-послуг ПФУ;
- через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
- у територіальному органі ПФУ.
Громадяни можуть самостійно отримати відповідну довідку в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.
У такому випадку необхідно мати:
- кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- доступ до мережі інтернет.
На порталі ПФУ оформити довідку можна за певною інструкцією:
- Натиснути у правому верхньому кутку екрана пункт "Вхід";
- Авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП);
- У пункті "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання е-документів;
- Обрати вид довідки, який необхідний (довідка про доходи пенсіонера);
- Заповнити усі обов’язкові поля форми;
- Вказати період, за який необхідно сформувати довідку;
- Надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних;
- Натиснути кнопку "Відправити до ПФУ";
- Інформація про надсилання відповідного повідомлення з’явиться на екрані;
- Результат опрацювання заяви буде доступний у пункті "Мої звернення".
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