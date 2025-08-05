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Головна Фінанси Від пенсіонерів вимагають довідку про доходи — що треба знати

Від пенсіонерів вимагають довідку про доходи — що треба знати

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 06:10
Пенсії українців — кому і навіщо необхідна довідка про доходи
Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У деяких випадках від пенсіонерів вимагають надання документа, що підтверджує розмір пенсійних виплат, отриманих за певний період. Така довідка може знадобитися, зокрема при виїзді за кордон, і її можна оформити онлайн.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначили у Пенсійному фонді, документ з підтвердженням розміру отриманих пенсійних виплат за конкретний період можуть вимагати у деяких випадках:

  • під час оформлення комунальних пільг, соцдопомоги;
  • у разі підтвердження платоспроможності громадянина;
  • під час подання документів у консульство.

Правила оформлення довідки дистанційно   

Українці можуть отримати довідку про доходи такими способами:

  • онлайн на вебпорталі е-послуг ПФУ;
  • через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
  • у територіальному органі ПФУ. 

Громадяни можуть самостійно отримати відповідну довідку в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

У такому випадку необхідно мати:

  • кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  • доступ до мережі інтернет.

На порталі ПФУ оформити довідку можна за певною інструкцією:

  1. Натиснути у правому верхньому кутку екрана пункт "Вхід";
  2. Авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП);
  3. У пункті "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання е-документів;
  4. Обрати вид довідки, який необхідний (довідка про доходи пенсіонера);
  5. Заповнити усі обов’язкові поля форми;
  6. Вказати період, за який необхідно сформувати довідку;
  7. Надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних;
  8. Натиснути кнопку "Відправити до ПФУ";
  9. Інформація про надсилання відповідного повідомлення з’явиться на екрані;
  10. Результат опрацювання заяви буде доступний у пункті "Мої звернення". 

Раніше ми писали, які виплати передбачені для громадян з 40-річним стажем. Зокрема, у такому випадку вийти на заслужений відпочинок можна буде з 60 років, а розмір пенсії залежатиме від індивідуальних показників.  

Також ми розповідали про правила повернення недоотриманих пенсій у разі смерті громадянина у 2025 році. Є кілька способів звернутись за нарахування виплат.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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