Пенсії українців — кому і навіщо необхідна довідка про доходи

Чоловік та жінка похилого віку. Фото: Freepik

У деяких випадках від пенсіонерів вимагають надання документа, що підтверджує розмір пенсійних виплат, отриманих за певний період. Така довідка може знадобитися, зокрема при виїзді за кордон, і її можна оформити онлайн.

Про це розповіли у пресслужбі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як зазначили у Пенсійному фонді, документ з підтвердженням розміру отриманих пенсійних виплат за конкретний період можуть вимагати у деяких випадках:

під час оформлення комунальних пільг, соцдопомоги;

у разі підтвердження платоспроможності громадянина;

під час подання документів у консульство.

Правила оформлення довідки дистанційно

Українці можуть отримати довідку про доходи такими способами:

онлайн на вебпорталі е-послуг ПФУ;

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

у територіальному органі ПФУ.

Громадяни можуть самостійно отримати відповідну довідку в особистому кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду.

У такому випадку необхідно мати:

кваліфікований електронний підпис (КЕП);

доступ до мережі інтернет.

На порталі ПФУ оформити довідку можна за певною інструкцією:

Натиснути у правому верхньому кутку екрана пункт "Вхід"; Авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП); У пункті "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Запит на отримання е-документів; Обрати вид довідки, який необхідний (довідка про доходи пенсіонера); Заповнити усі обов’язкові поля форми; Вказати період, за який необхідно сформувати довідку; Надати дозвіл на передачу та обробку персональних даних; Натиснути кнопку "Відправити до ПФУ"; Інформація про надсилання відповідного повідомлення з’явиться на екрані; Результат опрацювання заяви буде доступний у пункті "Мої звернення".

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