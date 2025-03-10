Льготы на коммуналку — кто получит двойные скидки в марте

Двойные льготы на услуги ЖКХ — кто получит скидки в марте
В марте этого года в связи с введением новых единых правил в предоставлении льгот помощь начислят за жилищно-коммунальные услуги сразу за два месяца. Скидки будут предоставлять только тем семьям, где средний доход не будет превышать норму.
Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Подробнее о новом подходе в предоставлении льгот на коммунальные услуги
В Пенсионном фонде объяснили, что отныне для получения помощи будут учитывать граничный уровень доходов семей в связи с необходимостью уменьшения расходов из государственного бюджета. То есть льготы на коммуналку будут предоставлять на основе единого подхода. До этого некоторым категориям граждан предоставляли льготы без учета уровня дохода.
Как отметили в ПФУ, в феврале льготы не начисляли, поэтому семьи, которые теперь будут подпадать под требования по доходам, получат в марте компенсацию за два месяца. Однако в случае, если домохозяйство не попадет под новые требования, льготы не начислят. Доход не должен превышать 4,24 тыс. грн в месяц.
При этом соответствующие изменения коснутся только тех лиц, которые обратятся за коммунальными льготами в 2025 году. Тогда как те, кто имел до этого льготы, смогут пользоваться старыми правилами до конца отопительного сезона.
Исключения в новых правилах относительно льгот
Также есть исключения в новых правилах предоставления льгот. Новые нормы по учету граничного уровня дохода не будут распространяться:
- на участников боевых действий (УБД);
- на лиц с инвалидностью, возникшей вследствие войны.
Сейчас право на льготы по оплате коммунальных услуг имеют несколько категорий граждан. Помощь предоставляют пенсионерам, военным, малообеспеченным, многодетным, некоторым сельским жителям.
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