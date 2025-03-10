Льготы на коммуналку — кто получит двойные скидки в марте

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте этого года в связи с введением новых единых правил в предоставлении льгот помощь начислят за жилищно-коммунальные услуги сразу за два месяца. Скидки будут предоставлять только тем семьям, где средний доход не будет превышать норму.

Об этом говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Подробнее о новом подходе в предоставлении льгот на коммунальные услуги

В Пенсионном фонде объяснили, что отныне для получения помощи будут учитывать граничный уровень доходов семей в связи с необходимостью уменьшения расходов из государственного бюджета. То есть льготы на коммуналку будут предоставлять на основе единого подхода. До этого некоторым категориям граждан предоставляли льготы без учета уровня дохода.

Как отметили в ПФУ, в феврале льготы не начисляли, поэтому семьи, которые теперь будут подпадать под требования по доходам, получат в марте компенсацию за два месяца. Однако в случае, если домохозяйство не попадет под новые требования, льготы не начислят. Доход не должен превышать 4,24 тыс. грн в месяц.

При этом соответствующие изменения коснутся только тех лиц, которые обратятся за коммунальными льготами в 2025 году. Тогда как те, кто имел до этого льготы, смогут пользоваться старыми правилами до конца отопительного сезона.

Исключения в новых правилах относительно льгот

Также есть исключения в новых правилах предоставления льгот. Новые нормы по учету граничного уровня дохода не будут распространяться:

на участников боевых действий (УБД);

на лиц с инвалидностью, возникшей вследствие войны.

Сейчас право на льготы по оплате коммунальных услуг имеют несколько категорий граждан. Помощь предоставляют пенсионерам, военным, малообеспеченным, многодетным, некоторым сельским жителям.

Ранее мы рассказывали, что в апреле этого года некоторым украинцам придется заплатить дополнительные суммы за голубое топливо. Речь идет об оплате новой услуги по техническому обслуживанию зданий.

Также мы писали, что в Нафтогазе сообщили о существовании определенных правил подсчетов использованного природного газа. Для этого нужно систематически осуществлять поверку счетчиков.