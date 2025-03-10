Пільги на комуналку — хто отримає подвійні знижки у березні

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У березні цього року у зв'язку із запровадженням нових єдиних правил у наданні пільг допомогу нарахують за житлово-комунальні послуги одразу за два місяці. Знижки надаватимуться лише тим сім'ям, де середній дохід не перевищуватиме норму.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Детальніше про новий підхід у наданні пільг на комунальні послуги

У Пенсійному фонді пояснили, що відтепер для отримання допомоги будуть враховувати граничний рівень доходів сімей у зв'язку з необхідністю зменшення витрат з державного бюджету. Тобто пільги на комуналку будуть надавати на основі єдиного підходу. До цього деяким категоріям громадян надавали пільги без урахування рівня доходу.

Як зазначили у ПФУ, у лютому пільги не нараховували, тому родини, які тепер підпадатимуть під вимоги щодо доходи, отримають у березні компенсацію за два місяці. Проте у разі, якщо домогосподарство не потрапить під нові вимоги, пільги не нарахують. Дохід має не перевищувати 4,24 тис. грн на місяць.

При цьому відповідні зміни торкнуться тільки тих осіб, які звернуться за комунальними пільгами у 2025 році. Тоді як ті, хто мав до цього пільги, зможуть користуватися старими правилами до кінця опалювального сезону.

Винятки у нових правилах щодо пільг

Також є винятки у нових правилах надання пільг. Нові норми щодо врахування граничного рівня доходу не будуть поширюватися:

на учасників бойових дій (УБД);

на осіб з інвалідністю, що виникла внаслідок війни.

Зараз право на пільги з оплати комунальних послуг мають кілька категорій громадян. Допомогу надають пенсіонерам, військовим, малозабезпеченим, багатодітним, деяким сільським жителям.

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