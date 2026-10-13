ПриватБанк предоставит награду миллионному подписчику: как принять участие

Прохожие на фоне отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

До 18 октября 2026 года у клиентов "ПриватБанка" есть возможность стать эксклюзивным подписчиком и получить ценный подарок. Речь идет о подписке на набор дополнительных услуг для карт "Универсальная" и "Карты для выплат", которые гарантируют скидки от партнеров и более выгодные банковские тарифы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию госбанка.

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Кто получит вознаграждение от ПриватБанка

Как отмечают в банке, речь идет об акционной программе "Первый миллион подписок". В течение всего срока осуществления акции участник, ставший победителем, сможет получить вознаграждение.

Поощрением является телефон Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB Glacier.

"Поздравляем миллионного подписчика ПриватБанка новеньким Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB Glacier... Название поощрения акции, указание торговых марок, логотипов и брендов используется с целью надлежащей идентификации поощрения акции", — пояснили в банке.

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Целью проведения акции является повышение осведомленности участников акции о картах Mastercard от ПриватБанка, продукте "Подписка" и услугах, предоставляемых ПриватБанком в рамках международной платежной системы.

Что такое "подписка" в ПриватБанке

По информации банка, под "подпиской" подразумевается набор дополнительных сервисов для активных карт "Универсальная" и "Карт для выплат". Подписка предоставляет новые полезные возможности: от значительных скидок партнеров банка до более выгодных тарифов.

До 1 000 гривен в месяц выгоды на одного клиента благодаря партнерским преимуществам. В частности:

В "Сильпо" — выгода до 200 гривен в месяц;

Почтовые услуги — кэшбэк до 100 гривен в месяц;

Цифровые сервисы — кэшбэк до 200 гривен в месяц;

АЗС WOG — экономия до 300 гривен в месяц;

"Медицинский консьерж" — пять телеконсультаций ежемесячно.

Как сообщили в банке, такая услуга позволит ежедневно экономить на повседневных покупках, топливе и доставке благодаря партнерским преимуществам и существенно улучшит условия использования карт.

Как принять участие в акции от ПриватБанка

Инициатива банка рассчитана на совершеннолетних клиентов, имеющих идентификационный код. Для того, чтобы принять участие в акционной программе, клиентам необходимо выполнить несколько шагов в "Приват24" (веб-версия и мобильное приложение). А именно:

Оформить подписку "Приват", "Приват Pro" или "Спільна Pro"; Сделать это необходимо до 23:59 18 октября 2026 года; В течение 10 дней с даты оформления продукта "Подписка" получить результат розыгрыша.

Организатор определит победителя на основе базы данных участников акции, оформивших продукт "Подписка". Речь идет о миллионном порядковом номере среди участников акции, выполнивших условия участия и получивших право на вознаграждение.

Нюансы акционной программы банка

Акция распространяется на всю территорию Украины, за исключением территорий, признанных оккупированными на основании закона № 1207-VII "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины".

Поощрение может считаться дополнительным доходом, если победитель акции является получателем государственных или социальных выплат, жилищных или иных субсидий или льгот, компенсаций.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре клиенты ПриватБанка смогут оформить выплаты на детей в рамках правительственной программы поддержки семей. Этот банк уполномочен открывать специальные счета для поступления основных выплат. Теперь можно открыть единый счет для получения целевой финансовой помощи от государства в размере от 7 000 грн.

Также Новини.LIVE писали, что осенью в ПриватБанке могут начислить значительные выплаты. Компенсации станут возможны в случае онлайн-покупки билетов на проезд. Нужно лишь оплатить их картами системы Visa. Стоимость билета на автобус/поезд не должна превышать 900 грн.