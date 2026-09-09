ПриватБанк выплатит по 2 000 грн на карты в сентябре: кто получит

Прохожие на фоне банковского отделения. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" в рамках реализации правительственной программы начислит части клиентов по 2 000 грн. Чтобы воспользоваться возможностью получить средства, необходимо соблюсти требования и открыть специальный счет для начисления выплат.

О том, при каких условиях банк выплатит средства, рассказывают Новини.LIVE.

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Кто из клиентов ПриватБанка получит 2 000 грн в сентябре

Осенью обратиться с запросом на начисление средств могут украинские граждане, возраст которых превышает 40 лет. Согласно правилам правительственной программы "Скрининг здоровья 40+", выплаты предоставляются на проведение медицинских обследований.

В рамках реализации новой правительственной инициативы украинцы смогут бесплатно пройти обследование на наличие заболеваний, характерных для людей старшего возраста, а государство покроет расходы в пределах заявленной суммы.

Комплексное медицинское обследование через государственный ПриватБанк призвано улучшить общие показатели здоровья украинцев, ведь оно направлено на раннюю диагностику наиболее распространенных заболеваний. Речь идет о выявлении:

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Заболеваний системы кровообращения;

Хронических заболеваний обмена веществ, связанных с нарушением выработки инсулина или его усвоения;

Нарушений психического здоровья.

В сентябре такой возможностью могут воспользоваться все, кто к этому моменту отметил 40-летие, открыв спецсчет.

Как ПриватБанк будет начислять выплаты

Согласно условиям, чтобы получить денежную помощь в рамках национальной программы, в первую очередь необходимо иметь специальную карту от ПриватБанка.

Предусмотрены два варианта выплаты средств, в зависимости от того, доступны ли человеку цифровые сервисы или нет:

начисление на виртуальные карты для выплат;

выплата средств на пластиковые специальные карты.

При первом способе получения выплат, без обращения в банк, достаточно иметь:

смартфон с поддержкой NFC;

приложение государственных услуг "Дія";

электронный документ для подтверждения личности (ID-карты).

Если клиент не пользуется современными гаджетами с NFC, то необходимо лично явиться в банковское отделение и заказать физическую карту.

После получения карты необходимо будет обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать заявку.

Деньги, начисленные на такую карту, можно будет использовать исключительно на медицинские услуги в учреждениях здравоохранения, которые:

имеют коды деятельности — MCC 8011, 8062, 8099, 8071;

зарегистрированы в программе Министерства здравоохранения.

Снятие средств в виде наличных или осуществление переводов на другие счета с таких карт будет невозможно.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПриватБанк возвращает кэшбэк при оплате услуг через "Приват24". Однако компенсации доступны только для владельцев карт Mastercard. В рамках программы можно получить несколько тысяч гривен, а действовать она будет только до 15 октября этого года. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо совершить семь платежей.

Также Новини.LIVE писали, что до 30 сентября этого года бизнес-клиентам, имеющим карты Visa Business GO от ПриватБанка, предоставляются скидки при покупке бензина, дизельного топлива и автогаза в сети WOG по сниженной цене. Речь идет об увеличенной скидке при покупке от 25 литров топлива. А именно: 8 грн/л — на бензин и дизельное топливо, 4 грн/л — на газ.