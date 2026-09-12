Підписки ПриватБанку: тарифи, кешбек і знижки на покупки

Бакомат ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк відкрив усім клієнтам доступ до нового сервісу "Підписки", який об’єднує спеціальні пропозиції банку та партнерів. Користувачі можуть отримувати кешбек за цифрові сервіси, поштові послуги й пальне, а також знижки на покупки. Максимальна заявлена сукупна економія — до 1 000 грн на місяць.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу ПриватБанку.

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Що таке "Підписки" від ПриватБанку

Новий сервіс дає клієнтам постійний доступ до спеціальних пропозицій від партнерів банку. Йдеться про знижки, кешбек та інші переваги під час оплати повсякденних товарів і послуг.

ПриватБанк зазначає, що під час створення сервісу орієнтувався на реальні витрати клієнтів. За даними банку, 91% активних користувачів купують продукти, 51% витрачають кошти на медицину, а 33% регулярно оплачують поштові послуги. Цифровими сервісами користуються 32% клієнтів, пальне купують 26%.

Таким чином, платні пакети розраховані насамперед на тих, хто регулярно користується кількома категоріями партнерських послуг.

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Які переваги можна отримати

До сервісу входять пропозиції у кількох категоріях:

Цифрові сервіси — кешбек до 200 грн під час оплати YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервісів Google та Apple та інших послуг.

Поштові послуги — кешбек до 100 грн за доставки через "Нову пошту", "Укрпошту", Meest та інших операторів.

Пальне — додатково до бонусів програми PRIDE від WOG можна отримати до 3 грн знижки на літр. У найбільшому пакеті ліміт становить до 200 літрів на місяць.

"Сільпо" — спеціальні пропозиції місяця, зокрема кава та круасан за 1 грн, а також до 200 грн знижки на покупки онлайн і офлайн.

Медичні послуги — до п’яти телеконсультацій на місяць, невідкладна медична допомога та медичний консьєрж.

Для медичних послуг передбачені річні ліміти: 10 000 грн для пакета "Приват PRO" та 30 000 грн для "Спільна PRO".

Скільки коштують підписки

Клієнтам доступні три рівні користування.

Базова

Безкоштовно

Стандартне користування банківськими послугами без щомісячної плати. Для цього рівня передбачене скасування комісій за перекази між картками банку з підпискою та безкоштовне поповнення карток для виплат із підпискою.

Приват PRO

129 грн/міс

Пакет для активних користувачів поштових, цифрових, медичних сервісів, супермаркетів та АЗК. Перший місяць для всіх клієнтів — безкоштовний пробний період.

Спільна PRO

297 грн/міс

Пакет для п’яти осіб. Власник може запросити до чотирьох людей, щоб спільно користуватися збільшеними лімітами та перевагами.

Кому платна підписка може бути вигідною

Головне питання для клієнта — чи перекриє економія щомісячну вартість пакета.

Наприклад, "Приват PRO" коштує 129 грн на місяць. Щоб підписка окупилася, достатньо отримати знижки або кешбеку на суму понад цю плату. Якщо клієнт регулярно користується пальним, поштою та цифровими сервісами, така сума може бути досяжною.

Для "Спільна PRO" щомісячна плата становить 297 грн, але пакет розрахований на п’ятьох осіб. У перерахунку це 59,40 грн на одного користувача, якщо всі п’ятеро справді користуються перевагами. Водночас економія залежатиме від фактичних витрат і встановлених лімітів.

Заявлені до 1000 грн сукупної економії — це максимальна можливість, а не гарантована виплата кожному клієнту. Щоб оцінити реальну вигоду, варто враховувати лише ті послуги, якими людина користується регулярно.

Що варто перевірити перед підключенням

Перед переходом на платний пакет клієнту варто:

визначити, скільки щомісяця витрачається на пальне, пошту, цифрові сервіси та покупки; перевірити, які саме пропозиції доступні в обраному пакеті; зіставити очікувану економію з платою 129 або 297 грн; врахувати ліміти кешбеку, знижок та медичних послуг; після завершення безкоштовного першого місяця оцінити, чи виправдана подальша оплата.

Безкоштовний базовий рівень залишається доступним для клієнтів, яким не потрібні додаткові пропозиції. Тому платна підписка не є обов’язковою умовою користування банком.

Раніше Новини.LIVE писали, що клієнтам ПриватБанку можуть нараховувати компенсації за окремі платежі через Приват24. Виплати доступні за визначених умов і залежать від участі в акційній програмі. Розмір винагороди може відрізнятися залежно від умов пропозиції.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі клієнти ПриватБанку у вересні можуть отримати виплату 2 000 грн. Кошти нараховують за умови відповідності встановленим вимогам програми. Виплата має цільове призначення та доступна не всім клієнтам банку.