В ПриватБанке карту можно подключить к Google Play: что это дает и какие тонкости

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут совершать покупки в Google Play, подключив банковскую карту. Процедура не требует много усилий, однако важно учитывать некоторые нюансы, которые могут привести к некоторым трудностям.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Какие есть способы подключения Google Play в "Приват24"

Как объясняют в финучреждении, клиенты могут осуществлять транзакции для покупки цифрового контента и сервисов через официальный магазин Google Play. Речь идет об играх, приложениях, книгах, фильмах или подписках.

Подключить карту к Google Play можно двумя способами. В соответствии с первым:

в аккаунте Google надо выбрать в меню "Еще";

перейти в пункт "Кошелек";

выбрать "Способ оплаты";

добавить кредитную или дебетовую карту";

далее надо указать данные карты и координаты;

нажать "Сохранить".

Согласно еще одному способу, необходимо:

зайти в приложение Google Play на телефоне или планшете;

выбрать приложение, которое надо купить и кликнуть на прямоугольник со стоимостью;

нажать кнопку "Купить";

подтвердить пароль Google-аккаунта;

добавить способ оплаты, нажав кнопку "Продолжить";

ввести данные карты и координаты;

нажать кнопку "Сохранить";

после этого карта будет добавлена;

далее нужно нажать кнопку "Купить";

в итоге приложение загрузится на смартфон.

Какие особенности настройки Google Play в ПриватБанке

Как объясняют в банке, клиенты должны понимать, что Google Play при настройке установит валюту страны, в которой была выпущена SIM-карта. Если на смартфоне не предусмотрено использование SIM-карты, то соответствующие данные о стране и валюте он может взять из информации о месте пребывания или определит по IP-адресу устройства.

В финучреждении предупреждают, что после этого изменить страну и валюту в настройках Google Play будет невозможно.

В то же время, если человек сменит место жительства или будет временно находиться на территории другой страны, локальные настройки платежей автоматически изменят в соответствии с новыми данными.

