Главная Финансы Подключение карты Привата к Google Play: какие нюансы

Дата публикации 29 мая 2026 07:01
В ПриватБанке карту можно подключить к Google Play: что это дает и какие тонкости
Смартфон, карта, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут совершать покупки в Google Play, подключив банковскую карту. Процедура не требует много усилий, однако важно учитывать некоторые нюансы, которые могут привести к некоторым трудностям.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Какие есть способы подключения Google Play в "Приват24"

Как объясняют в финучреждении, клиенты могут осуществлять транзакции для покупки цифрового контента и сервисов через официальный магазин Google Play. Речь идет об играх, приложениях, книгах, фильмах или подписках.

Подключить карту к Google Play можно двумя способами. В соответствии с первым:

  • в аккаунте Google надо выбрать в меню "Еще";
  • перейти в пункт "Кошелек";
  • выбрать "Способ оплаты";
  • добавить кредитную или дебетовую карту";
  • далее надо указать данные карты и координаты;
  • нажать "Сохранить".

Согласно еще одному способу, необходимо:

  • зайти в приложение Google Play на телефоне или планшете;
  • выбрать приложение, которое надо купить и кликнуть на прямоугольник со стоимостью;
  • нажать кнопку "Купить";
  • подтвердить пароль Google-аккаунта;
  • добавить способ оплаты, нажав кнопку "Продолжить";
  • ввести данные карты и координаты;
  • нажать кнопку "Сохранить";
  • после этого карта будет добавлена;
  • далее нужно нажать кнопку "Купить";
  • в итоге приложение загрузится на смартфон.

Какие особенности настройки Google Play в ПриватБанке

Как объясняют в банке, клиенты должны понимать, что Google Play при настройке установит валюту страны, в которой была выпущена SIM-карта. Если на смартфоне не предусмотрено использование SIM-карты, то соответствующие данные о стране и валюте он может взять из информации о месте пребывания или определит по IP-адресу устройства.

В финучреждении предупреждают, что после этого изменить страну и валюту в настройках Google Play будет невозможно.

В то же время, если человек сменит место жительства или будет временно находиться на территории другой страны, локальные настройки платежей автоматически изменят в соответствии с новыми данными.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие в ПриватБанке будут действовать правила для пенсионных карт в июне этого года. По информации финучреждения, в следующем месяце для пенсионеров в дальнейшем актуальны различные выгоды и экономные условия. Однако, с 1 июня финучреждение обещало отменить льготные условия на международные переводы.

Еще Новини.LIVE сообщали, кто имеет трудности с изменением финансового номера в ПриватБанке. Там советуют в случае его потери или перехода на новый обратиться в отделение банка, для того, чтобы его привязать. Однако, такая процедура может быть затруднена для части клиентов.

ПриватБанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
