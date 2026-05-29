В ПриватБанке карту можно подключить к Google Play: что это дает и какие тонкости

Подключение карты Привата к Google Play: какие нюансы
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут совершать покупки в Google Play, подключив банковскую карту. Процедура не требует много усилий, однако важно учитывать некоторые нюансы, которые могут привести к некоторым трудностям.
Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.
Какие есть способы подключения Google Play в "Приват24"
Как объясняют в финучреждении, клиенты могут осуществлять транзакции для покупки цифрового контента и сервисов через официальный магазин Google Play. Речь идет об играх, приложениях, книгах, фильмах или подписках.
Подключить карту к Google Play можно двумя способами. В соответствии с первым:
- в аккаунте Google надо выбрать в меню "Еще";
- перейти в пункт "Кошелек";
- выбрать "Способ оплаты";
- добавить кредитную или дебетовую карту";
- далее надо указать данные карты и координаты;
- нажать "Сохранить".
Согласно еще одному способу, необходимо:
- зайти в приложение Google Play на телефоне или планшете;
- выбрать приложение, которое надо купить и кликнуть на прямоугольник со стоимостью;
- нажать кнопку "Купить";
- подтвердить пароль Google-аккаунта;
- добавить способ оплаты, нажав кнопку "Продолжить";
- ввести данные карты и координаты;
- нажать кнопку "Сохранить";
- после этого карта будет добавлена;
- далее нужно нажать кнопку "Купить";
- в итоге приложение загрузится на смартфон.
Какие особенности настройки Google Play в ПриватБанке
Как объясняют в банке, клиенты должны понимать, что Google Play при настройке установит валюту страны, в которой была выпущена SIM-карта. Если на смартфоне не предусмотрено использование SIM-карты, то соответствующие данные о стране и валюте он может взять из информации о месте пребывания или определит по IP-адресу устройства.
В финучреждении предупреждают, что после этого изменить страну и валюту в настройках Google Play будет невозможно.
В то же время, если человек сменит место жительства или будет временно находиться на территории другой страны, локальные настройки платежей автоматически изменят в соответствии с новыми данными.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие в ПриватБанке будут действовать правила для пенсионных карт в июне этого года. По информации финучреждения, в следующем месяце для пенсионеров в дальнейшем актуальны различные выгоды и экономные условия. Однако, с 1 июня финучреждение обещало отменить льготные условия на международные переводы.
Еще Новини.LIVE сообщали, кто имеет трудности с изменением финансового номера в ПриватБанке. Там советуют в случае его потери или перехода на новый обратиться в отделение банка, для того, чтобы его привязать. Однако, такая процедура может быть затруднена для части клиентов.