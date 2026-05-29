У ПриватБанку картку можна підключити до Google Play: що це дає та які тонкощі

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть здійснювати купівлі в Google Play, підключивши банківську картку. Процедура не вимагає багато зусиль, проте важливо зважати на деякі нюанси, які можуть призвести до деяких труднощів.

Які є способи підключення Google Play у "Приват24"

Як пояснюють у фінустанові, клієнти можуть здійснювати транзакції для купівлі цифрового контенту та сервісів через офіційний магазин Google Play. Йдеться про ігри, застосунки, книги, фільми або підписки.

Підключити картку до Google Play можна двома способами. Відповідно до першого:

в акаунті Google треба обрати у меню "Ще";

перейти у пункт "Гаманець";

обрати "Спосіб оплати";

додати кредитну чи дебетову картку";

далі треба вказати дані картки та координати;

натиснути "Зберегти".

Згідно зі ще одним способом, необхідно:

зайти в застосунок Google Play на телефоні чи планшеті;

обрати застосунок, який треба купити та клікнути на прямокутник із вартістю;

натиснути кнопку "Купити";

підтвердити пароль Google-аккаунта;

додати спосіб оплати, натиснувши кнопку "Продовжити";

ввести дані картки та координати;

натиснути кнопку "Зберегти";

після цього картку буде додано;

далі треба натиснути кнопку "Купити";

у підсумку застосунок завантажиться на смартфон.

Які особливості налаштування Google Play у ПриватБанку

Як пояснюють у банку, клієнти повинні розуміти, що Google Play під час налаштування встановить валюту країни, в якій було випущено SIM-картку. Якщо на смартфоні не передбачене використання SIM-карти, то відповідні дані про країну та валюту він може взяти з інформації про місце перебування або визначить за IP-адресою пристрою.

У фінустанові попереджають, що після цього змінити країну та валюту в налаштуваннях Google Play буде неможливо.

Водночас, якщо людина змінить місце проживання або буде тимчасово перебувати на території іншої країни, локальні налаштування платежів автоматично змінять відповідно до нових даних.

