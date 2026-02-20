Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь Эстонии — в каких регионах дадут по 3,6 тыс. грн

Денежная помощь Эстонии — в каких регионах дадут по 3,6 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 08:00
Выплаты в 3,6 тыс. грн — финансовая помощь от Эстонии будет доступна в четырех регионах
Мужчина и женщина пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В субботу, 21 февраля, Эстонский совет по делам беженцев (ERC) в Украине откроет регистрацию на денежную помощь для жителей приоритетных труднодоступных территорий четырех областей, пострадавших от войны. Выплаты предоставят гражданам на покрытие базовых жизненных потребностей.

О том, кто и где может получить финподдержку, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Помощь от Эстонского совета по делам беженцев

Как отмечается, Эстонский совет по делам беженцев продолжает поддерживать украинских граждан, пострадавших от войны в 2026 году. Возможность получить выплаты имеют те, кто проживает на линии фронта и в других опасных районах таких областей:

  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Луганская;
  • Сумская;
  • Запорожская.

Таким домохозяйствам предоставят по 3,6 тыс. грн на каждого человека в течение трех месяцев. Помощь можно будет направить на основные потребности, такие как продукты, лекарства, одежда и гигиена.

Приоритет предоставят тем семьям, которые:

  • непосредственно пострадали от обстрелов;
  • война заставила эвакуироваться;
  • переместились недавно.

В списке на выплаты будут те, кто также находится в экономически или социально уязвимом положении. А именно:

  • неполные семьи с детьми до 18 лет, которые возглавляет одинокая мать/отец;
  • домохозяйства с тремя и более несовершеннолетними детьми;
  • семьи с детьми в возрасте до двух лет;
  • домохозяйства, состоящие исключительно из людей пожилого возраста (от 60 лет);
  • семьи, члены которых нуждаются в специальной поддержке (люди с инвалидностью 1-2 группы, хроническими заболеваниями).

Когда и как можно подать заявку на выплаты

Онлайн-регистрацию на денежную помощь для пострадавших от войны жителей вышеуказанных областей откроют в субботу 21 февраля, с 10:00 до 14:00. Для этого необходимо будет заполнить специальную форму.

В случае утверждения претендентов оплата будет осуществлена банковским переводом, переводом наличных в банки или почтовые отделения.

"Все уязвимости должны быть подтверждены соответствующими документами. Соответствие критерию уязвимости и его документальное подтверждение является обязательным условием для участия, но не гарантирует получение гуманитарной денежной помощи. Решение о предварительном одобрении основываются на информации, предоставленной заявителем, который представляет домохозяйство в общении с командой ERC", — добавили в организации.

Какую еще помощь украинцы могут получить зимой

В феврале БФ "Право на защиту" предоставит финпомощь в нескольких регионах. Также речь идет о сумме в размере в 3,6 тыс. грн на трехмесячный период для каждого в семье.

К участию в программе приглашают только тех украинцев, которые попали в трудное жизненное положение.

Для регистрации в проекте "Консорциум Реагирования" необходимо заполнить форму на портале организации.

Ранее мы писали, что в феврале для украинцев открыта возможность подать заявку на проект по предоставлению финпомощи для сельского хозяйства. В рамках программы можно оформить грант от 780 долларов.

Еще сообщалось, что зимой УВКБ ООН регистрирует на выплаты в программе финподдержки в одном из городов. Речь идет о предоставлении 10,8 тыс. грн, в частности, для пенсионеров.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации