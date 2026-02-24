Выплаты от УВКБ ООН — кто и где может получить помощь в 10 800 грн в конце февраля

Пожилая женщина и деньги. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

24 февраля 2026 года представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявили об открытии регистрации в программе финпомощи для жителей еще одной прифронтовой громады в размере 10,8 тыс. грн. Приобщиться к ней могут только две основные категории граждан, пострадавших от войны.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на организацию в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить помощь от УВКБ ООН зимой

Возможность оформить выплаты Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев возобновило для беженцев и переселенцев в Ахтырской громаде на Сумщине.

По правилам программы, претендовать на помощь в размере 3,6 тыс. грн на каждого человека в домохозяйстве сроком на три месяца (всего по 10,8 тыс. грн) могут:

граждане, которые выехали из опасных мест за предыдущие шесть месяцев/возвратились на свой прежний адрес (имеют статус ВПЛ);

беженцы, которые покидали страну из-за войны после 24 февраля 2022 года, однако вернулись на родину.

Финпомощь будет предоставлена, если такие категории граждан не имели такой же поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев. Еще обращают внимание на финансово-экономическое состояние: доход должен быть в пределах 6,3 тыс. грн на одного человека.

Также надо принадлежать к одной из следующих групп:

неполная семья, где есть только отец/мать с несовершеннолетними детьми, лицами от 55 лет;

граждане старшего или пожилого возраста от 55 лет;

люди, возраст которых превышает 55 лет, имеют несовершеннолетних детей;

лица с установленной I-III группой инвалидности/тяжелыми болезнями.

Как подать заявку на финпомощь

Согласно информации, жители Ахтырской громады могут зарегистрироваться в программе на денежную помощь от УВКБ ООН, записавшись по номеру телефона.

После записи необходимо ожидать звонка для приглашения в пункт сбора данных.

"Вниманию жителей Ахтырской громады! Открыта запись в очередь для приема в г. Ахтырка на 24 февраля 2026 (вторник), регистрация происходит по телефону 063 182 68 38", — сообщили организаторы.

Какая еще доступна денежная помощь на Сумщине

В конце зимы в Сумской области граждане могут подать заявки на регистрацию в программе французской гуманитарной организации Acted. Денежную помощь могут получить жители Сосницкой громады.

Каждому в домохозяйстве должны выплатить по 3,6 тыс. грн/мес. в течение трех месяцев.

Приглашают к участию многодетные семьи, домохозяйства с маленькими детьми или беременными женщинами, семьи с людьми с инвалидностью I-II группы и пожилыми людьми.

Ранее мы писали, что в одной из тергромад можно получить одноразовую финпомощь. Уязвимые категории граждан будут иметь возможность оформить до 15 тыс. грн.

Еще сообщалось, что в одном из регионов реализуют проект при финансовой поддержке правительства США. БФ "Право на защиту" принимает заявки от ряда категорий граждан.